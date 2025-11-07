میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سفر شمالی‌ها سخت شد!

با اوج‌گیری سفرهای پایان هفته به شمال کشور، پلیس راه از اجرای طرح‌های ویژه مدیریت ترافیک در سه محور اصلی خبر داد؛ طبق این برنامه، مسیر چالوس از ساعتی مشخص مسدود می‌شود و محورهای هراز و فشم نیز تحت محدودیت و کنترل لحظه‌ای قرار می‌گیرند تا از ایجاد ترافیک سنگین و حوادث احتمالی جلوگیری شود.
کد خبر: ۱۳۳۸۶۹۹
| |
679 بازدید
سفر شمالی‌ها سخت شد!

هم‌زمان با افزایش سفرها در پایان هفته، پلیس راه از اجرای طرح‌های کنترل ترافیک در مسیرهای منتهی به شمال کشور خبر داد. محور چالوس به‌صورت مرحله‌ای بسته می‌شود و در محورهای هراز و فشم نیز محدودیت‌ها و یک‌طرفه‌سازی احتمالی اعمال خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی تراکم سنگین خودروها در مسیرهای شمالی، از صبح جمعه 16 آبان 1404 برنامه ویژه مدیریت ترافیک در چند محور اجرایی می‌شود.

محور چالوس (آزادراه تهران–شمال و محور قدیم)

طبق اعلام پلیس راه:

  • از ساعت 12:00 ظهر ورود خودروها به آزادراه تهران–شمال برای حرکت به سمت چالوس کنترل و محدود می‌شود.

  • از ساعت 13:00 مسیر از محدوده پل زنگوله به سمت شهر چالوس به طور کامل بسته خواهد شد.

  • از ساعت 15:00مسیر مرزن‌آباد به سمت کرج یک‌طرفه می‌شود و جریان ترافیک فقط به سمت جنوب خواهد بود.

این طرح تا ساعت 24:00 ادامه دارد و در صورت کاهش ترافیک، محور زودتر بازگشایی می‌شود. به گفته محبی، رفت‌وآمد ساکنان محلی در محور قدیم تا پل زنگوله امکان‌پذیر است، اما ورود خودروهایی که مقصدشان چالوس باشد، ممنوع خواهد بود.

محور هراز

جزئیات محدودیت‌ها:

  • تردد تریلرها همچنان ممنوع است.

  • کامیون و کامیونت (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت 8:00 صبح تا 24:00 مجوز تردد ندارند.

پلیس راه تأکید کرده است در صورت شکل‌گیری ترافیک سنگین، احتمال یک‌طرفه‌سازی لحظه‌ای برخی مقاطع محور وجود دارد.

محور فشم

در مسیر فشم ـ تهران، برای سرعت‌بخشیدن به تخلیه بار ترافیکی، از ساعت 17:00 تا 20:00 خروجی مسیر یک‌طرفه خواهد شد.

توصیه پلیس به مسافران

سرهنگ محبی از مردم خواست زمان سفر را به ساعات کم‌تردد منتقل کنند و گفت:دستورهای مأموران پلیس و تابلوهای نصب‌شده در مسیر باید بدون هیچ‌گونه تردیدی رعایت شود.

وی اعلام کرد تمام واحدهای عملیاتی پلیس راه  در محورهای شمالی مستقر هستند و دوربین‌های نظارتی وضعیت تردد را به شکل لحظه‌ای پایش می‌کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
جاده چالوس هراز ترافیک بستن جاده جاده شمال وضعیت راه های کشور وضعیت جاده ها
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترافیک در ورودی های شرقی پایتخت سنگین شد
ترافیک نیمه‌سنگین در محور چالوس و هراز
جاده چالوس دو طرفه شد / سفر به شمال روان‌تر شد
ترافیک سنگین در محور چالوس
جزییاتی از وضعیت ترافیک در جاده های شمالی
ترافیک سنگین در مقاطعی از محور هراز
وضعیت امروز جاده‌های کندوان و هراز
ترافیک سنگین در جاده‌های کرج- چالوس و هراز
مسیر هراز کاملاً مسدود شد‌
جاده چالوس از ساعت ۱۴ یکطرفه می شود
جاده چالوس از ساعت 15 یکطرفه می شود
ترافیک سنگین در محور هراز
ترافیک سنگین جاده‌های منتهی به شمال
هراز و چالوس یکطرفه شد
برف و باران در جاده‌های ۱۳ استان
ترافیک نیمه‌سنگین و سنگین در ورودی‌های تهران
ترافیک نیمه سنگین در محورهای منتهی به شمال
جاده چالوس عصر امروز یک طرفه می شود
ترافیک نیمه سنگین در جاده‌های مازندران
ترافیک نیمه سنگین در هراز و کرج
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۵ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۸ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cFv
tabnak.ir/005cFv