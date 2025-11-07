با اوج‌گیری سفرهای پایان هفته به شمال کشور، پلیس راه از اجرای طرح‌های ویژه مدیریت ترافیک در سه محور اصلی خبر داد؛ طبق این برنامه، مسیر چالوس از ساعتی مشخص مسدود می‌شود و محورهای هراز و فشم نیز تحت محدودیت و کنترل لحظه‌ای قرار می‌گیرند تا از ایجاد ترافیک سنگین و حوادث احتمالی جلوگیری شود.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی تراکم سنگین خودروها در مسیرهای شمالی، از صبح جمعه 16 آبان 1404 برنامه ویژه مدیریت ترافیک در چند محور اجرایی می‌شود.

محور چالوس (آزادراه تهران–شمال و محور قدیم)

طبق اعلام پلیس راه:

از ساعت 12:00 ظهر ورود خودروها به آزادراه تهران–شمال برای حرکت به سمت چالوس کنترل و محدود می‌شود.

از ساعت 13:00 مسیر از محدوده پل زنگوله به سمت شهر چالوس به طور کامل بسته خواهد شد.

از ساعت 15:00مسیر مرزن‌آباد به سمت کرج یک‌طرفه می‌شود و جریان ترافیک فقط به سمت جنوب خواهد بود.

این طرح تا ساعت 24:00 ادامه دارد و در صورت کاهش ترافیک، محور زودتر بازگشایی می‌شود. به گفته محبی، رفت‌وآمد ساکنان محلی در محور قدیم تا پل زنگوله امکان‌پذیر است، اما ورود خودروهایی که مقصدشان چالوس باشد، ممنوع خواهد بود.

محور هراز

جزئیات محدودیت‌ها:

تردد تریلرها همچنان ممنوع است.

کامیون و کامیونت (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت 8:00 صبح تا 24:00 مجوز تردد ندارند.

پلیس راه تأکید کرده است در صورت شکل‌گیری ترافیک سنگین، احتمال یک‌طرفه‌سازی لحظه‌ای برخی مقاطع محور وجود دارد.

محور فشم

در مسیر فشم ـ تهران، برای سرعت‌بخشیدن به تخلیه بار ترافیکی، از ساعت 17:00 تا 20:00 خروجی مسیر یک‌طرفه خواهد شد.

توصیه پلیس به مسافران

سرهنگ محبی از مردم خواست زمان سفر را به ساعات کم‌تردد منتقل کنند و گفت:دستورهای مأموران پلیس و تابلوهای نصب‌شده در مسیر باید بدون هیچ‌گونه تردیدی رعایت شود.

وی اعلام کرد تمام واحدهای عملیاتی پلیس راه در محورهای شمالی مستقر هستند و دوربین‌های نظارتی وضعیت تردد را به شکل لحظه‌ای پایش می‌کنند.