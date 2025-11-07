عکس | طلوع بزرگترین ابرماه در نقاط مختلف جهان

مردم سراسر جهان شاهد طلوع ابرماه یا «ماه کامل» در شب چهارشنبه بودند که به صورت سنتی به آن «ماه بیور» هم می‌گویند. تصاویر بی بی سی از این رویداد را مشاهده می‌کنید.