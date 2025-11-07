عکس | طلوع بزرگترین ابرماه در نقاط مختلف جهان

مردم در سکوی رصد در هادسون یاردز گرد هم آمدند تا طلوع ابرماه را بر فراز شهر نیویورک در ایالات متحده تماشا کنند
ماه بیور در پشت کاخ کرملین و کلیسای جامع سنت باسیل در مسکو، روسیه
کشتیهای باری منظرهای دیدنی از ابرماه را بر فراز خط افق شهر هوآیان در استان جیانگسو چین پدید آوردند
طلوع بزرگترین ابر ماه در استان کوجالی ترکیه
نیل هال هم این تصور روشن و شفاف از ابرماه را در آسمان ابری لندن گرفته است.
گری هرشون، عکاس در هوبوکن نیوجرسی این صحنه از طلوع ماه بیور را از پشت ساختمان کرایسلر درحالی که خورشید هنوز غروب نکرده بر فراز نیورک ثبت کرده است
جمعیتی از تماشاگران شگفت زده از تماشای ابرماه در شمال بوندی در سیدنی استرالیا
طلوع ابرماه بر فراز ساختمان تاریخی شهر لیانیونگانگ، در ایالت جیانگ سو، در منطقه ساحلی مرکز چین
ابرماه بر فراز قلعه آنکارا
طلوع درخشان ماه کامل در کنار برج ایفل در پاریس فرانسه
لورنز دی کولا این عکس را از طلوع ابرماه از پشت قلههای مونت پرنا و مونت کامیسیا در لاکیلا ایتالیا گرفته است
جولیان استراتنشولت تصویری از ابرماه را در کنار مجسمه مشعل دار در هانوفر آلمان گرفته است
ابرماه در پشت بنای یادبود جنگ تفنگداران دریایی ایالات متحده آمریکا به تصویر کشیده شده است
طلوع ماه که تا حدی پشت ابرها بر فراز شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی پنهان شده است
ابرماه بر روی برج ساعت کلیسای جامع مریم مقدس در پرزمیشل لهستان