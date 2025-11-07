اظهارنظر عجیب رونالدو درباره لیگ عربستان

به گزارش تابناک، کریستیانو رونالدو در بخش دوم از گفت و گوی خود با مورگان مجری سرشناس انگلیسی دربار منبع الهامش در ورزش سخن به میان آورد.
این ستاره پرتغالی گفت: لبرون جیمز نمونه خوبی در بسکتبال است. ما همسن هستیم، اما من موهای بیشتری از او دارم. او هنوز بسکتبال بازی میکند و هنوز از نظر جسمانی فوقالعاده است.
او ادامه داد: لوکا مودریچ هم نمونه بسیار خوبی است. نوواک جوکوویچ هم نمونه شگفتانگیزی است.
این ستاره بزرگ فوتبال جهان درباره ادامه درخشش خود در مستطیل سبز گفت: همیشه و همیشه جای پیشرفت وجود دارد، حتی اگر ۴۰ ساله باشی. بعضی از بازیکنان فکر میکنند همه چیز را میدانند. در تاریخ فوتبال، بازیکنان بعد از ۳۰ سالگی افول میکنند، اما من کاملاً برعکس بودم.
او ادامه داد: من بعد از ۳۰ سالگی گلهای بیشتری زدم؛ میتوانند هر چه میخواهند بگویند، چون بیشتر کسانی که درباره فوتبال حرف میزنند، چیزی از آن نمیفهمند. من از ۱۲ سالگی ورزش میکنم و بسیار کمتر از سنم به نظر میرسم.
کریستیانو رونالدو درباره حضور نداشتنش در مراسم تشییع پیکر ژوتا گفت: به دو دلیل در مراسم تشییع جنازه ژوتا حضور نداشتم: اولاً، بعد از فوت پدرم دیگر هیچ وقت به قبرستان نرفتم. ثانیاً، اگر مرا بشناسید، هر جا بروم توجهها به من جلب میشود و آن مکان به یک نمایش تبدیل میشود؛ من نمیخواستم چنین اتفاقی بیفتد.
کریستیانو رونالدو درباره لیگ عربستان اظهار نظر عجیبی داشت. او گفت: لیگ عربستان بسیار بهتر از لیگ پرتغال است. در لیگ فرانسه هم فقط پاری سن ژرمن مدعی است. به نظرم گل زدن در لالیگا بسیار راحتتر از لیگ عربستان است. به نظرم لیگ عربستان باید جزو لیگهای معتبر برای کسب توپ طلا قرار گیرد. فصل گذشته برای من در لیگ عربستان سال بدی بود، اما ۲۵ گل زدم و بهترین گلزن لیگ شدم.اگر با همین سن در لیگ برتر انگلیس و برای یک تیم بزرگ بازی میکردم، همین تعداد گل را میزدم. بهانه، بهانه، همیشه بهانه میآورند…آسانترین کار برایشان پیدا کردن بهانه است. هر سال من گلهای زیادی میزنم، اما باز هم بهانه میآورند.
او ادامه داد: من نیازی به صحبت کردن ندارم، چون آنها میتوانند هرچه میخواهند بگویند. اما آنها هرگز اینجا نیامدهاند، و هرگز اینجا بازی نکردهاند. آنها باید همه چیز را در نظر بگیرند، حتی گلهایی که در لیگ عربستان زده میشود باید در رقابت کفش طلا و توپ طلا محاسبه شود. چرا لیگ عربستان حساب نمیشود؟ چرا؟ ببینید چقدر بازیکن بزرگ در این لیگ داریم. خودتان بررسی کنید، از بازیکنان دیگر بپرسید که آیا این لیگ خوب است یا نه. از من نپرسید، چون من همیشه همان حرف را میزنم. میگویند شاید چون من در عربستان بازی میکنم... نه، نه. گوش کنید، من در همه جا بازی کردهام، در همه لیگهای دنیا و برای من، گل زدن در اسپانیا آسانتر بود تا گل زدن در عربستان.
او در پایان درباره رویای قهرمانی در جام جهانی گفت: چند بار آرژانتین قبل از مسی قهرمان جام جهانی شده؟ چند بار؟ نمیدانم دقیقاً... دو بار؟ این چیز طبیعیای است برای تیمهایی مثل آرژانتین. اگر برزیل قهرمان جام جهانی شود، آیا چیز عجیبی است؟ اما اگر پرتغال قهرمان شود، دنیا شوکه میشود؟ بله، بدون شک. من سه جام کسب کردهام، آنها را با هم به دست آوردیم. پرتغال قبل از آن هیچ جامی نبرده بود. من کاملاً خوشحال و راضی هستم. بله، من دوست دارم قهرمان جام جهانی شوم اما وسواس یا جنون نسبت به آن ندارم... به جان فرزندانم قسم، زیاد به آن فکر نمیکنم.