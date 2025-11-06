میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس: از سکوت تا شهود؛ ثبت لحظه‌های ماورایی در تالاب اوکیفنوکی

در مرز ایالت‌های جورجیا و فلوریدا، تالاب اوکیفنوکی، یکی از آخرین زیست‌بوم‌های بکر و ناشناخته آمریکای شمالی است؛ سرزمینی از آب‌های سیاه، مه صبحگاهی و زمین لرزان. عکاس آمریکایی دیوید والتر بنکس سه سال از عمر خود را صرف ثبت روح این تالاب کرد. وی بیش از هفتاد شب را به‌تنهایی در جزیره‌ها و سکو‌های چوبی میان آب گذرانده تا آنچه را «انرژی اسرارآمیز و متافیزیکی زمین» می‌نامد، در قاب تصویر بیاورد. مجموعه عکس او نه صرفاً روایت طبیعت، بلکه تجربه‌ای شخصی از مواجهه با سکوت، نور و حضور پنهان حیات است.

برچسب‌ها:
دیوید والتر بنکس مجموعه عکس عکس مستند طبیعت محیط زیست تالاب‌
