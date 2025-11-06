میلی صفحه خبر لوگو بالا
مقتدی‌صدر تجمعات اعتراضی را تا پایان انتخابات لغو کرد

رهبر جریان صدر در عراق، روز پنج‌شنبه با صدور دستور تازه‌ای از هواداران خود خواست تا هرگونه تجمع یا اعتراض علیه انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر را متوقف کنند.
مقتدی‌صدر تجمعات اعتراضی را تا پایان انتخابات لغو کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر در پیامی که دفتر رسانه‌ای او در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، از هواداران و گروه‌های همدل با «پروژه اصلاحات» خواست تا هرگونه تجمع یا اعتراض علیه انتخابات را متوقف کنند.

او در این پیام نوشت: از این پس، تا روز انتخابات نیازی به برگزاری هیچ‌گونه تجمعی نیست، لطفاً از این کار خودداری کنید.

صدر از ماه‌ها پیش اعلام کرده بود که در انتخابات پارلمانی پیش‌رو شرکت نخواهد کرد و این تصمیم را به‌دلیل گسترش فساد در ساختار سیاسی کشور و حضور «فاسدان» در قدرت اتخاذ کرده است. او پیش‌تر گفته بود: «عراق در حال تنفس آخرین نفس‌های خود است.»

رهبر جریان صدر در ژوئن ۲۰۲۲ از فرآیند سیاسی کناره‌گیری و دستور استعفای ۷۳ نماینده وابسته به جریان خود از پارلمان را صادر کرد. این تصمیم پس از ناکامی او در تشکیل دولت جدید، با وجود کسب بیشترین کرسی‌ها در انتخابات زودهنگام سال ۲۰۲۱، اتخاذ شد.

پس از آن، ائتلاف سه‌گانه میان حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی، ائتلاف السیاده به ریاست «خمیس الخنجر» و جریان صدر فروپاشید و کشور ماه‌ها در بحران سیاسی بی‌سابقه‌ای فرو رفت. دولت جدید عراق تنها پس از گذشت یک سال از انتخابات تشکیل شد.

انتخابات زودهنگام سال ۲۰۲۱ که پس از اعتراضات مردمی گسترده در سال ۲۰۱۹ برگزار شد، در حالی با تأیید سازمان ملل و ناظران بین‌المللی به‌عنوان انتخاباتی «نسبتاً سالم» شناخته شد که شماری از گروه‌های سیاسی نتایج را رد کرده و مدعی «تقلب گسترده» شدند.

با وجود تلاش‌های داخلی و خارجی برای متقاعد کردن صدر به بازگشت به روند سیاسی، او همچنان بر موضع خود مبنی بر تحریم انتخابات اصرار دارد و هرگونه مشارکت را مشروط به انحلال کامل گروه‌های مسلح، از جمله «سرایا السلام» وابسته به خود، تحویل سلاح به دولت و آغاز مبارزه واقعی با فساد می‌داند.

کل نظام باید به این نتیجه برسند که راهی جز اصلاحات وجود دارد
مقتدی‌صدر باز هم انتخابات پارلمانی عراق را تحریم کرد
