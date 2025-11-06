گوگل مدارک ویدیویی جنایات اسرائیل را حذف کرد

اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که شرکت گوگل بیش از ۷۰۰ ویدیو که جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را مستند می‌کرد، از بستر اینترنت حذف کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در ادامه حمایت‌های شرکت‌های فناوری آمریکایی از جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، اکنون از حذف‌شدن مدارک ویدئویی جنگ غزه خبر می‌رسد. رسانه «میدل ایست اسپکتیتور» بامداد پنجشنبه در این‌باره گزارش داد: «تحت فشار دولت ترامپ، شرکت گوگل از اوایل ماه اکتبر بیش از ۷۰۰ ویدیو که جنایات جنگی اسرائیل را مستند می‌کرد، حذف کرده است».

در این گزارش آمده است: «این ویدیو‌های حذف شده شامل تصاویر مربوط به قتل شیرین ابوعاقله نیز می‌شود؛ خبرنگار شبکه الجزیره که تابعیت آمریکایی داشت و مقامات آمریکایی معتقدند که عمداً توسط ارتش اسرائیل مورد اصابت گلوله قرار گرفت». این رسانه با بررسی اسناد درز کرده، نوشت: «گوگل همچنین قرارداد ۴۵ میلیون دلاری برای انتشار تبلیغات اسرائیل در اوج قحطی در غزه و توجیه تجاوز علیه ایران امضا کرد». در پایان این گزارش تاکید شده است: «ایمیل‌های داخلی نشان می‌دهد که گوگل بار‌ها انکار کرده است که تبلیغات اسرائیلی که قحطی را انکار می‌کنند، ناقض سیاست‌های آن هستند».