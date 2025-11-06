میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گوگل مدارک ویدیویی جنایات اسرائیل را حذف کرد

اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که شرکت گوگل بیش از ۷۰۰ ویدیو که جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را مستند می‌کرد، از بستر اینترنت حذف کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۷۳
| |
228 بازدید
گوگل مدارک ویدیویی جنایات اسرائیل را حذف کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در ادامه حمایت‌های شرکت‌های فناوری آمریکایی از جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، اکنون از حذف‌شدن مدارک ویدئویی جنگ غزه خبر می‌رسد. رسانه «میدل ایست اسپکتیتور» بامداد پنجشنبه در این‌باره گزارش داد: «تحت فشار دولت ترامپ، شرکت گوگل از اوایل ماه اکتبر بیش از ۷۰۰ ویدیو که جنایات جنگی اسرائیل را مستند می‌کرد، حذف کرده است».

در این گزارش آمده است: «این ویدیو‌های حذف شده شامل تصاویر مربوط به قتل شیرین ابوعاقله نیز می‌شود؛ خبرنگار شبکه الجزیره که تابعیت آمریکایی داشت و مقامات آمریکایی معتقدند که عمداً توسط ارتش اسرائیل مورد اصابت گلوله قرار گرفت». این رسانه با بررسی اسناد درز کرده، نوشت: «گوگل همچنین قرارداد ۴۵ میلیون دلاری برای انتشار تبلیغات اسرائیل در اوج قحطی در غزه و توجیه تجاوز علیه ایران امضا کرد». در پایان این گزارش تاکید شده است: «ایمیل‌های داخلی نشان می‌دهد که گوگل بار‌ها انکار کرده است که تبلیغات اسرائیلی که قحطی را انکار می‌کنند، ناقض سیاست‌های آن هستند».

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شیرین ابوعاقله شبکه الجزیره قتل مقامات آمریکایی گوگل
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
درگیری در روز خرید عروسی به قتل منجر شد
قتل زن تهرانی به خاطر یک مشت طلا
پرونده‌ بسته ای که دوباره با قتل باز شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۷ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۷ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cDt
tabnak.ir/005cDt