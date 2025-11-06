میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکسن‌هایی که مسی باید برای سفر به آنگولا بزند

تیم تحت هدایت لیونل اسکالونی برای انجام یک بازی دوستانه در ۱۴ نوامبر به آنگولا سفر خواهد کرد و باید اقدامات بهداشتی سختگیرانه را رعایت کند.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۶۹
| |
3 بازدید
واکسن‌هایی که مسی باید برای سفر به آنگولا بزند

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ واکسن تب زرد اجباری است، اما تا هفت واکسن دیگر برای پیشگیری از بیماری‌های مختلف توصیه می‌شود. پیش از سوار شدن به هواپیما به سمت آفریقا، تیم ملی آرژانتین باید به مطب پزشک مراجعه کند. بازی دوستانه ۱۴ نوامبر مقابل آنگولا در لواندا، بازیکنان دعوت‌شده توسط لیونل اسکالونی را ملزم می‌کند تا مجموعه‌ای از واکسن‌های پیشگیرانه را برای جلوگیری از بیماری‌های بومی منطقه تزریق کنند. علاوه بر واکسن اجباری علیه تب زرد، مقامات بهداشتی در مجموع هفت ایمن‌سازی را برای مسافران به این منطقه از قاره توصیه می‌کنند.

این اقدام بخشی از پروتکل بهداشتی بین‌المللی برای ورود به کشور‌های آفریقای مرکزی است، جایی که ایمن‌سازی علیه بیماری‌های گرمسیری مختلف الزامی است. در این مورد، بازیکنان تیم ملی باید واکسن‌های علیه فلج اطفال، هپاتیت A، تب تیفوئید، وبا، مننژیت مننگوکوکی، و همچنین واکسن‌های اختیاری علیه هپاتیت B، کزاز، دیفتری، مالاریا و هاری را داشته باشند.

اولین کسی که این الزام را رعایت کرد، جیووانی لو سلسو بود که در اسپانیا واکسینه شد و به همین دلیل در آخرین تمرین رئال بتیس پیش از بازی جام حذفی غایب بود. همین اتفاق برای فرانکو ماستانتونو رخ داد، هرچند او ممکن است به دلیل مشکل مصدومیت در رئال مادرید از فهرست خارج شود. در روز‌های آینده، بقیه بازیکنان دعوت‌شده همین فرآیند پزشکی را دنبال خواهند کرد تا بدون محدودیت وارد کشور آفریقایی شوند.

بازی دوستانه مقابل آنگولا تنها تعهد تیم ملی در تاریخ فیفا نوامبر خواهد بود و روز جمعه ۱۴ در پایتخت لواندا برگزار می‌شود، با زمان‌بندی هنوز مشخص‌نشده. برخلاف تور‌های دیگر، تیم یک آماده‌سازی کوتاه در اسپانیا پیش از سفر انجام خواهد داد.

انتخاب حریف باعث بحث‌هایی میان هواداران شد، زیرا آرژانتین با تیمی رو‌به‌رو می‌شود که در رتبه ۸۷ رده‌بندی فیفا قرار دارد، در حالی که دیگر تیم‌های آمریکای جنوبی مانند برزیل یا بولیوی بازی‌های دوستانه‌ای مقابل تیم‌های قوی‌تری مانند سنگال، تونس، ژاپن یا کره جنوبی تأیید کرده‌اند.

فراتر از سطح حریف، تمرکز کادر فنی بر لجستیک و سازگاری با شرایط آفریقایی خواهد بود، چالشی که برای تیم قهرمان جهان نادر است.

واکسن آنگولا لیونل اسکالونی آفریقا آرژانتین پروتکل
