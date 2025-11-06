به گزارش تابناک به نقل از فارس، وبگاه خبری-تحلیلی «آکسیوس» بامداد پنجشنبه از پیشنهاد آمریکا به رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح مسالمتآمیز جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» خبر داد. آکسیوس به نقل از منابع مطلع که نامشان فاش نشد، گزارش داد: «دولت ترامپ میخواهد از بحران شبهنظامیان حماس که در تونلهای غزه به دام افتادهاند، برای ایجاد مدلی برای خلع سلاح این جنبش سوءاستفاده کند».
در این گزارش آمده است: «مقامات آمریکایی در روزهای اخیر تلاش کردهاند تا اختلاف نظر درمورد بحران شبهنظامیان حماس را کاهش دهند». مقامهای ترکیهای به این وبگاه گفتند: «رئیس اطلاعات ترکیه به اقدامات مداخلهآی آمریکا درمورد بحران شبهنظامیان حماس پیوسته است». آکسیوس به نقل از منابع خود نوشت: «دولت ترامپ پیشنهادی به اسرائیل داده مبنی بر اینکه شبهنظامیان حماس خود و سلاحهایشان را به طرف ثالث تحویل دهند». طبق این گزارش، این پیشنهاد مدعی است که رژیم صهیونیستی نیز در مقابل، به شبهنظامیان حماس عفو عمومی اعطا میکند، مشروط بر اینکه آنها به فعالیت نظامی بازنگشته و سپس به مناطق تحت کنترل حماس منتقل شده و تونلها تخریب شوند. مقامهای آمریکایی نیز به این وبگاه گفتند: «دولت ترامپ این ایده را به عنوان یک مدل احتمالی برای خلع سلاح مسالمتآمیز حماس به اسرائیل ارائه داد. موضع اسرائیل طبق معمول سختگیرانه است، اما ما در حال مذاکره هستیم».
آکسیوس به نقل از این منابع ادامه داد: «اسرائیل نباید اجازه دهد یک مسئله تاکتیکی مانند بحران رفح، هدفی راهبردی مانند توافق غزه را تضعیف کند». در ادامه این گزارش یک مقام صهیونیست میگوید: «اسرائیل با آمریکا همکاری میکند، اما در حال حاضر با تمام عناصر این پیشنهاد موافق نیست».
این مقام صهیونیست اظهار داشت: «سرنوشت برخی از مبارزان حماس در تونلهای رفح یا مرگ است یا تسلیم و بازداشت. اجازه عبور امن برای برخی از مبارزان حماس مشروط به بازگرداندن جسد سرباز هادار گلدین است».