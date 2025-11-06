طوفان نیویورک؛ رهبری تیم انتقال ممدانی در دست زنان

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ زهران ممدانی در یک کنفرانس خبری واقع در «فلاشینگ مدوز–کورونا پارک» (Flushing Meadows–Corona Park) در نیویورک درباره معرفی تیم جدید دوران انتقال خود تا زمان تصدی این سمت به صورت رسمی، اعلام کرد: نیویورکیها شایسته دولتی هستند که بتوانند به آن اعتماد کنند، زمانی که شهر ما مراسم تحلیف یک دوره جدید را جشن بگیرد، ما نیز دوران جدیدی را برای شهر نیویورک آغاز و جشن خواهیم گرفت.
ممدانی که در انتخابات شهرداری نیویورک توانست «اندرو کومو»، فرماندار سابق و «کورتیس اسلیوا»، جمهوریخواه را شکست دهد، قرار است در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ برابر اول ژانویه ۲۰۲۶ رسما عهده دار شهرداری نیویورک شود.
ممدانی با شعار «عصری جدید» نخستین شهردار منتخب مسلمان نیویورک شد
در این مدت که به آن دوران گذار و انتقال نامیده میشود، قرار است دوره انتقالی ممدانی توسط بانوانی که پیش از این با «بیل دی بلازیو»، «اریک آدامز» و «مایکل بلومبرگ»، شهرداران سابق نیویورک، کار کردهاند، هدایت و رهبری شود.
در این میان، «النا لئوپولد» (Elana Leopold)، استراتژیست سیاسی مترقی، به عنوان مدیر اجرایی دوره گذار منصوب شد.
طوفان نیویورک ادامه دارد؛ رهبری تیم انتقال ممدانی به دست زنان باتجربه
در همین حال قرار است «ماریا تورس-اسپرینگر» (Maria Torres-Springer)، معاون اول سابق شهردار، «لینا خان» (Lina Khan)، رئیس سابق کمیسیون تجارت فدرال، «گریس بونیلا» (Grace Bonilla)، رهبر سازمانهای غیرانتفاعی و «ملانی هارتزوگ» (Melanie Hartzog)، متخصص بودجه در امور شهری، به عنوان تیم دوره گذار مشغول به کار شوند.
ممدانی در کنفرانس مطبوعاتی پس از نتایج انتخابات شهرداری درباره اهداف و برنامههای آتی خود گفت که «شهرداری در نیویورک بوجود خوهد آورد که قادر به تحقق» وعدههای انتخاباتیاش باشد.
ممدانی افزود: شبکه گستردهای را ایجاد خواهیم کرد، با سازماندهندگانی که در خط مقدم مبارزه برای بهبود مدیریت شهری خود هستند، افراد با تجربه با سوابق اثباتشده، کارشناسان سیاستگذاری از سراسر کشور و جهان و افراد شاغلی که بهتر از هر کسی میدانند محلههایشان به چه چیزی نیاز دارند، به رایزنی پرداخته و آنها را به کار خواهیم گرفت.
ترامپ تماس نگرفته است
ممدانی همچنین گفت که کاخ سفید پس از پیروزی با وی تماس نگرفته، اما وی آماده گفتوگو با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا است.
شهردار منتخب نیویورک گفت: علاقهمند به گفتوگو با رئیسجمهور ترامپ در مورد راههای همکاری برای خدمت به نیویورکیها هستم، راههایی که عمل به وعدههای انتخاباتی در مورد هزینههای زندگی را کاهش دهد و یا مسائل بسیاری که نیویورکیها با من در میان گذاشتهاند.