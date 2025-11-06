میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درگیری در روز خرید عروسی به قتل منجر شد

روند قتل کارگر یک مرکز خرید در تهران که دی ماه سال ۱۴۰۳ و در جریان درگیری با یک زوج رخ داده بود، با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال شد.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۵۳
| |
1198 بازدید
|
۲
درگیری در روز خرید عروسی به قتل منجر شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ با پایان تحقیقات درباره مرگ یک کارگر نظافتچی در یکی از مراکز خرید تهران، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

این حادثه دی ماه سال گذشته، زمانی رخ داد که یک عروس و داماد برای خرید به یکی از مراکز خرید در تهران مراجعه کرده بودند و نظافتچی مشغول انجام وظایف خود، یعنی شست‌وشوی راهرو‌ها و محوطه عمومی مرکز خرید بود و حین نظافت، آب ناشی از شست‌وشوی راهرو توسط نظافتچی پاساژ، به طور ناخواسته بر روی لباس عروس پاشیده شده بود.

پس از مشاجره لفظی میان زوج مراجعه‌کننده و کارگر خدماتی، درگیری فیزیکی بین آنها رخ داد. در پی این درگیری، متهم اصلی پرونده، یعنی داماد، با استفاده از تی شستشو، ضربه‌ای به نظافتچی وارد کرد که منجر به مرگ او شد.

به محض وقوع حادثه، مأموران کلانتری و قاضی اختیاری بازپرس شعبه یک دادسرای جنایی تهران در محل پاساژ حاضر شدند تا صحنه جرم را بررسی کنند و داماد به عنوان متهم اصلی در همان زمان بازداشت شد.

پس از انجام معاینات توسط کارشناسان پزشکی قانونی و بررسی شواهد موجود از آنجا که علت اصلی مرگ، استرس یا فشار روحی ناشی از نزاع بوده و «ضربه» تاثیر مستقیمی در مرگ نداشته است، قتل، شبه عمد تشخیص داده شد.

پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی علیه داماد برای اتهام قتل شبه عمد، شعبه یک دادسرای جنایی کیفرخواست را صادر و پرونده را به دادگاه کیفری ارسال کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل خرید عروسی کارگر نظافتچی
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قتل زن تهرانی به خاطر یک مشت طلا
پرونده‌ بسته ای که دوباره با قتل باز شد
طعنه سنگین علی ضیا بابت فیلم عروسی دختر شمخانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
0
12
پاسخ
امان از ناتوانی در کنترل غرور و خشم بیجا !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
2
2
پاسخ
خب استرسو فشارم ناش از دعوا بوده دیگه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۶ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۴۹ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۶ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cDZ
tabnak.ir/005cDZ