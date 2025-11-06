میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پایداریچی‌ها غیر از فحش دو کلمه حرف حساب ندارند

یک فعال سیاسی از پشت‌پرده تحرکات اخیر تندروها در مجلس پرده برداشت.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۵۰
| |
437 بازدید
پایداریچی‌ها غیر از فحش دو کلمه حرف حساب ندارند

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات، محمد مهاجری، تحلیل‌گر سیاسی در واکنش به تحرکات اخیر نماینده‌های تندرو در بهارستان می‌گوید:

به این رفتار‌ها و کنش‌های نماینده‌های تندرو حق می‌دهم، به‌خاطر اینکه طیف تندرو بیش از یک سال است که از یک «خوان نعمت» یعنی ریاست جمهوری که فکر می‌کردند از آن برخوردار می‌شوند، محروم مانده‌اند. از روزی که سعید جلیلی رای نیاورده و از پزشکیان شکست خورد، اینها عصبانی و ناراحت‌اند و غیر اینکه حاشیه‌سازی را در دستور کار قرار دهند، چه کاری از دستشان برمی‌آید؟ اگر داد نزنند، به دولت فحش ندهند، برنامه دیگری ندارند.

در واقع باید با آنها به دلیل شکست انتخاباتی همدردی کرد. تندرو‌ها ناراحت‌اند و اذیت می‌شوند، زیرا فرصت‌هایی که در دوره‌ی مرحوم رئیسی و دولت سیزدهم برایشان وجود داشت اکنون در دسترس نیست و حالا جز اینکه با عصبانیت رفتار کنند، مسیر دیگری ندارند.

طیف‌های پایداری و تندرو ذره‌ای فرهیختگی را در خود ندارند. یعنی آدم‌هایی که می‌بینید داد می‌زنند و حق به جانب هستند، حتی یک پاراگراف حرف اساسی ندارند. همگی فقط حرف‌های سلبی می‌زنند و به این فحش می‌دهند و به دیگری بد و بیراه می‌گویند. اگر فرضا به آنها بگویید دو خط یا یک پاراگراف برنامه بنویسید، یک پاراگراف خواسته‌های بنویسید که عملیاتی باشد و شعار نباشد، من یقین دارم اگر همگی‌شان جمع شوند، باز برنامه‌ای نمی‌توانند ارائه دهند.

تندرو‌ها همچنان ممکن است در استیضاح‌ها ضربه‌هایی به دولت بزنند، شاید بتوانند کمی وقت تلف کنند و کمی بازی درآورند ولی نهایتا به‌نتیجه‌ای نخواهند رسید. آنها پاستور را از دست داده‌اند حالا بیایند یک وزیر هم استیضاح کنند، در ادامه چیزی جبران نخواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مهاجری پایداریچی نماینده تندرو مجلس
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قرارداد تلگرام، سنگ بنای جدیدترین نقدها!
کوچک‌زاده این گونه مجلس را به هم ریخت
قالیباف با کاهش تعرفه واردات خودرو موافقت کرد
اختلاف بر سر «تابعیت» در مجلس/ تابعیت حذف می شود یا هدایت؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۶ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۳۵ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۵ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cDW
tabnak.ir/005cDW