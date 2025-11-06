پشیمانی زنی که در کودکی ازدواج کرد

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، مهشید زنی جوان است که درخواست طلاق داده و روی این تصمیم پافشاری می‌کند. مهشید برای اعتمادآنلاین از دلایل طلاق می‌گوید.

*چند سال است ازدواج کرده‌ای؟

۲۴ سال پیش با مجید عقد کردم.

*اما خیلی جوان به نظر می‌رسی.

وقتی ازدواج کردم ۱۴ ساله بودم، برای همین کسی باورش نمی‌شود که من ۲۴ سال پیش ازدواج کردم و دخترم هم حالا ازدواج کرده است.

*چرا آن‌قدر زود ازدواج کردی؟

در خانواده من ازدواج زود رسم است. مادرم هم ۱۴ سالگی ازدواج کرد.

*از ازدواجت راضی بودی؟

اول فکر می‌کردم کار خوبی کرده‌ام، بعد کم‌کم پشیمان شدم.

*چرا؟

چون هرچه بزرگ‌تر شدم و تجربه‌ام بیشتر شد بیشتر فهمیدم که زندگی آن چیزی نبود که من در ۱۴ سالگی فکر می‌کردم. هیچ‌وقت رابطه درستی بین من و شوهرم نبود. ما مثل دو همخانه با هم زندگی کردیم. وظایفی در برابر هم داشتیم که انجام می‌دادیم. من چند سال است که فهمیده‌ام شوهرم را دوست نداشتم و از سر ترس با او زندگی می‌کردم.

*شوهرت به جدایی رضایت دارد؟

نه. او سنتی فکر می‌کند. می‌گوید ما باید به خاطر بچه‌ها ادامه بدهیم، اما بچه‌های ما بزرگ شده‌اند.

*چرا سعی نمی‌کنی رابطه را درست کنی؟

رابطه ما درست‌شدنی نیست. من شوهرم را دوست ندارم.

*بعد از طلاق چه می‌کنی؟

با ارثیه پدرم زندگی می‌کنم.

*بچه‌هایت خبر دارند؟

بله. آنها با من قهر کرده‌اند و حرف نمی‌زنند. چند ماه است از بچه‌هایم خبر ندارم.