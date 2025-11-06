جمشید شمیرانی درگذشت

به گزارش تابناک به نقل از خانه موسیقی ایران، جمشید شمیرانی، نوازنده نامدار تمبک و از چهرههای تأثیرگذار موسیقی ایران روز چهارشنبه, ۱۴ آبان در کشور فرانسه از دنیا رفت.
جمشید شمیرانی متولد سال ۱۳۲۰ در تهران بود و از شاگردان مکتب حسین تهرانی به شمار میرفت. او در سال ۱۳۳۹ برای ادامه تحصیل در رشته ریاضی به فرانسه رفت، اما مسیر زندگیاش به دنیای موسیقی گره خورد و از همان زمان آموزش تمبک را در مرکز مطالعات شرقی وابسته به دانشگاه سوربن پاریس آغاز کرد. در طول بیش از پانزده سال فعالیت در این مرکز، شمیرانی شاگردان بسیاری از ملیتهای مختلف را آموزش داد و سهم چشمگیری در معرفی و گسترش تمبک در جهان داشت.
او علاوه بر حضور در جشن هنر شیراز و همکاری با هنرمندانی چون سعید هرمزی، غلامحسین بیگجهخانی، علیاصغر بهاری و…، در دهههای بعد با هنرمندانی چون داریوش طلایی، مجید کیانی، محمود تبریزیزاده و محمد موسوی همکاری کرد. شمیرانی همچنین در تورهای بینالمللی با حسین علیزاده و محمدرضا شجریان به اجرای برنامه پرداخت.
او با هنرمندان برجسته بینالمللی نیز همکاری داشت و حاصل این همکاریها دهها آلبوم و اجرای مشترک با چهرههایی چون پیتر بروک، ژانپیر دروئه و عمر سوزا بود. آلبوم «اشاره» که توسط مؤسسه فرهنگیـهنری ماهور منتشر شد، مروری بر پنجاه سال فعالیت هنری او به شمار میرود.
جمشید شمیرانی همچنین بنیانگذار «گروه شمیرانی» (Chemirani Ensemble) بود که در سال ۱۹۹۸ با همراهی اعضای خانوادهاش تشکیل شد و به یکی از گروههای معتبر موسیقی ایرانی در خارج از کشور بدل شد.