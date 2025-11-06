میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جمشید شمیرانی درگذشت

استاد جمشید شمیرانی، نوازنده نامدار تمبک در سن ۸۴ سالگی درگذشت.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۴۴
| |
443 بازدید
جمشید شمیرانی درگذشت

به گزارش تابناک به نقل از خانه موسیقی ایران، جمشید شمیرانی، نوازنده نامدار تمبک و از چهره‌های تأثیرگذار موسیقی ایران روز چهارشنبه, ۱۴ آبان در کشور فرانسه از دنیا رفت.

جمشید شمیرانی متولد سال ۱۳۲۰ در تهران بود و از شاگردان مکتب حسین تهرانی به شمار می‌رفت. او در سال ۱۳۳۹ برای ادامه تحصیل در رشته ریاضی به فرانسه رفت، اما مسیر زندگی‌اش به دنیای موسیقی گره خورد و از همان زمان آموزش تمبک را در مرکز مطالعات شرقی وابسته به دانشگاه سوربن پاریس آغاز کرد. در طول بیش از پانزده سال فعالیت در این مرکز، شمیرانی شاگردان بسیاری از ملیت‌های مختلف را آموزش داد و سهم چشمگیری در معرفی و گسترش تمبک در جهان داشت.

او علاوه بر حضور در جشن هنر شیراز و همکاری با هنرمندانی چون سعید هرمزی، غلامحسین بیگجه‌خانی، علی‌اصغر بهاری و…، در دهه‌های بعد با هنرمندانی چون داریوش طلایی، مجید کیانی، محمود تبریزی‌زاده و محمد موسوی همکاری کرد. شمیرانی همچنین در تورهای بین‌المللی با حسین علیزاده و محمدرضا شجریان به اجرای برنامه پرداخت.

او با هنرمندان برجسته بین‌المللی نیز همکاری داشت و حاصل این همکاری‌ها ده‌ها آلبوم و اجرای مشترک با چهره‌هایی چون پیتر بروک، ژان‌پیر دروئه و عمر سوزا بود. آلبوم «اشاره» که توسط مؤسسه فرهنگی‌ـ‌هنری ماهور منتشر شد، مروری بر پنجاه سال فعالیت هنری او به شمار می‌رود.

جمشید شمیرانی همچنین بنیان‌گذار «گروه شمیرانی» (Chemirani Ensemble) بود که در سال ۱۹۹۸ با همراهی اعضای خانواده‌اش تشکیل شد و به یکی از گروه‌های معتبر موسیقی ایرانی در خارج از کشور بدل شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
جمشید شمیرانی نوازنده تنبک خانه موسیقی
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۶ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۳۵ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۵ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cDQ
tabnak.ir/005cDQ