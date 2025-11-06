میلی صفحه خبر لوگو بالا
رئیس مجلس پاکستان: 

موشک‌های ایران به افسانه گنبدآهنین پایان داد

ایاز صادق رئیس مجلس پاکستان در دیدار با قالیباف،در تمجید از موشک‌های ایرانی، گفت: ایران به افسانه گنبد آهنین پایان داد، و آن کاری که در روز آخر انجام داد برای اسرائیل کشنده بود.
موشک‌های ایران به افسانه گنبدآهنین پایان داد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، ایاز صادق رئیس مجلس پاکستان در دیدار با  قالیباف، در تمجید از موشک‌های ایرانی، گفت: ایران به افسانه گنبد آهنین پایان داد، آن کاری که در روز آخر انجام داد برای اسرائیل کشنده بود.

به گزارش فارس، رئیس مجلس امروز در رأس هیاتی برای سفر رسمی ۳ روزه راهی پاکستان شد؛ دیدار و گفت‌وگو با رئیس و نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنای پاکستان و مقامات ارشد سیاسی از جمله محمد شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان از جمله برنامه‌های رئیس مجلس در این سفر است.

در این سفر آقایان فداحسین مالکی، محمد نور دهانی، رحم‌دل بامری، مهرداد گودرزند و فضل‌الله رنجبر  رئیس قوه مقننه کشورمان را همراهی می‌کنند.

