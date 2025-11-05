به گزارش تابناک، علی دهقان‌کیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح بیمه رانندگان در راستای تسهیل پوشش بیمه‌ای اقشار راننده در سطح کشور تدوین و تنظیم شده، بیان کرد: همانطور که آقای جواهری معاون حقوقی و امور مجلس سازمان خبر داد در صورت تصویب این طرح در مجلس علاوه بر برخورداری جامعه بزرگ رانندگان از پوشش بیمه‌ای، بازنشستگان نیز امکان اشتغال در این حوزه را خواهند داشت.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران گفت: در طرح بیمه رانندگان بازنشستگانی که به دلیل شرایط معیشتی در تاکسی‌های اینترنتی به صورت پاره وقت مشغول به فعالیت هستند، با توجه به جامعیت طرح بیمه رانندگان، بدون دغدغه و نگرانی از قطع مستمری می‌توانند به کسب درآمد از این طریق ادامه دهند.

دهقان‌کیا با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها در مورد این طرح گفت: متأسفانه عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط بازنشستگان قصد انحراف افکار عمومی و ایجاد نگرانی‌های نادرست در بین این قشر را دارند.

وی در ادامه اضافه کرد: طبق قوانین جاری، هر نوع اشتغال مانع دریافت مستمری می‌شود که گاهاً هم مواردی داریم که به دلیل بازرسی و عملکرد حساب، بازنشستگان با این مشکل مواجه شده اند. که مجلس و سازمان تأمین اجتماعی در تلاش هستند با اصلاح قانون این مورد را با سرعت حل کنند.

وی افزود: با تصویب طرح بیمه رانندگان توسط مجلس، نگرانی بازنشستگان برای فعالیت مجدد بدون بروز مشکل در دریافت مستمری رفع می‌شود و فعالیت آنان قانونی می‌شود.