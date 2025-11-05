میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اشتغال بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی قانونی می‌شود

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت:با تصویب طرح بیمه رانندگان توسط مجلس، نگرانی بازنشستگان برای فعالیت مجدد بدون بروز مشکل در دریافت مستمری رفع می‌شود و فعالیت آنان قانونی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۳۷
| |
303 بازدید
اشتغال بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی قانونی می‌شود

به گزارش تابناک، علی دهقان‌کیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح بیمه رانندگان در راستای تسهیل پوشش بیمه‌ای اقشار راننده در سطح کشور تدوین و تنظیم شده، بیان کرد: همانطور که آقای جواهری معاون حقوقی و امور مجلس سازمان خبر داد در صورت تصویب این طرح در مجلس علاوه بر برخورداری جامعه بزرگ رانندگان از پوشش بیمه‌ای، بازنشستگان نیز امکان اشتغال در این حوزه را خواهند داشت.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران گفت: در طرح بیمه رانندگان بازنشستگانی که به دلیل شرایط معیشتی در تاکسی‌های اینترنتی به صورت پاره وقت مشغول به فعالیت هستند، با توجه به جامعیت طرح بیمه رانندگان، بدون دغدغه و نگرانی از قطع مستمری می‌توانند به کسب درآمد از این طریق ادامه دهند.

دهقان‌کیا با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها در مورد این طرح گفت: متأسفانه عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط بازنشستگان قصد انحراف افکار عمومی و ایجاد نگرانی‌های نادرست در بین این قشر را دارند.

وی در ادامه اضافه کرد: طبق قوانین جاری، هر نوع اشتغال مانع دریافت مستمری می‌شود که گاهاً هم مواردی داریم که به دلیل بازرسی و عملکرد حساب، بازنشستگان با این مشکل مواجه شده اند. که مجلس و سازمان تأمین اجتماعی در تلاش هستند با اصلاح قانون این مورد را با سرعت حل کنند.

وی افزود: با تصویب طرح بیمه رانندگان توسط مجلس، نگرانی بازنشستگان برای فعالیت مجدد بدون بروز مشکل در دریافت مستمری رفع می‌شود و فعالیت آنان قانونی می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تامین اجتماعی کانون بازنشستگان تاکسی های اینترنتی بیمه رانندگان پوشش بیمه ای اشتغال بازنشستگان
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مهاجرانی: ۲۶ هزار شغل جدید در راه است!
دولت موضوع بیمه محصولات کشاورزی را جدی بگیرد
پوشش بیمه تامین اجتماعی برای رانندگان اینترنتی
۷۴ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه هستند
مدیرعامل تامین‌ اجتماعی: ۶ تا ۷ میلیون نفر بیمه ندارند
۱٠۶ هزار میلیارد تومان بدهی تأمین اجتماعی تسویه شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
۹۰ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام
اعلام رسمی وضعیت قرمز ذخایر آبی تهران
واکنش مدودف به دستور ترامپ برای آزمایش هسته‌ای
موشک‌های ایران به افسانه گنبدآهنین پایان داد
الله کرم: جنگ نخواهد شد
چگونگی معرفی حضرت مسیح در متون اسلامی/بشارت آمدن رسول احمد توسط عیسای ناصری
واکاوی سخنان «گروسی» درباره ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت؛ فشار با «مجوز بازرسی از تأسیسات آسیب دیده»
اشتغال بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی قانونی می‌شود
کار صعود استقلال به اما و اگر کشید
خلاصه بازی الوحدات 1 - استقلال 1
هشدار ارتشبد آمریکایی درباره حمله آمریکا به ایران: عرب نیستند!
مجوزهای برج‌سازی اخیر شهرداری ابطال شد
توقیف کشتی با بیش از ۹۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در قشم
ویدیوی ایرانی‌های آمریکا برای شهردار شیعه نیویورک!
دو بوکسور زن فردا به روی رینگ می‌روند
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۷۶ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۲۳ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۵ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
گوشتِ تنظیم بازاری؛ طعمه دلالان شد/ چه کسانی گوشت ارزان را از قفسه‌ها دزدیدند؟  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cDJ
tabnak.ir/005cDJ