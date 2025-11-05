میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی- ریاض

دو بوکسور زن فردا به روی رینگ می‌روند

مراسم قرعه کشی مسابقات بوکس در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ریاض انجام شد و نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۲۶
| |
257 بازدید
دو بوکسور زن فردا به روی رینگ می‌روند

به گزارش تابناک، نخستین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از فردا (پنج‌شنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴) در شهر ریاض آغاز خواهد شد. 

مراسم قرعه کشی مسابقات بوکس، امشب (چهارشنبه) برگزار شد و نمایندگان تیم ملی بوکس زنان و مردان کشورمان حریفان خود را شناختند.

فردا (پنج شنبه) در نخستین روز این رقابت‌ها، دو نماینده تیم ملی بوکس زنان کشورمان وارد رینگ خواهند شد.

در وزن ۵۱ کیلوگرم، غزاله رسولی در نخستین مبارزه بوکس بانوان به مصاف نماینده کشور نیجریه می‌رود. 

این دیدار ساعت ۱۳ به وقت محلی برگزار خواهد شد.

همچنین در وزن ۶۵ کیلوگرم، ندا کوثری در نخستین مبارزه خود مقابل بوکسور تیم ملی ترکیه قرار می‌گیرد. 

این دیدار نیز ساعت ۱۸ به وقت محلی انجام خواهد شد. 

هدایت تیم ملی بوکس بانوان را معدنی به‌عنوان سرمربی برعهده دارد.

در بخش مردان نیز سه بوکسور کشورمان روز شنبه به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، دانیال شه‌بخش در نخستین مبارزه با بوکسور کشور قرقیزستان روبه‌رو می‌شود و در دومین دیدار باید به مصاف نماینده ازبکستان برود.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، علی حبیبی‌نژاد ابتدا با بوکسور عراق مبارزه خواهد کرد و در صورت پیروزی، در دومین مبارزه به مصاف حریف ازبکستانی خواهد رفت.

محمد نورانی نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم کشورمان نیز در نخستین مبارزه با بوکسور اوگاندا رقابت خواهد کرد و در صورت راه‌یابی به مرحله دوم، مقابل حریف ترکیه‌ای قرار خواهد گرفت.

هدایت تیم ملی بوکس مردان برعهده همایون امیری است و قارونی نیز به عنوان مربی در کنار تیم حضور دارد.

لازم به ذکر است، مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی روز جمعه در شهر ریاض برگزار خواهد شد.

ضمن اینکه زنان تیم ملی بوکس بزرگسالان کشورمان برای نخستین بار در تاریخ این رشته در یک رویداد بین المللی حضور پیدا کرده اند. پیش از این سه نماینده بوکس‌دختران کشورمان در بازیهای آسیایی بحرین به روی رینگ رفتند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عربستان ریاض بازی های کشورهای اسلامی ایران مسابقات زنان بوکس بوکسور زن
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برگزاری ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی
والیبال و بوکس ایران وارد ریاض شدند
عکس: تماشاگر ویژه بازی الوصل و المحرق
پیروزی مردان والیبال ایران در نخستین دیدار مقابل بحرین
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۷۶ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۲۳ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۵ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
پیام صوتی پژمان جمشیدی از کانادا درباره پرونده‌اش  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cD8
tabnak.ir/005cD8