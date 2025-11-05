به گزارش تابناک، نخستین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از فردا (پنج‌شنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴) در شهر ریاض آغاز خواهد شد.

مراسم قرعه کشی مسابقات بوکس، امشب (چهارشنبه) برگزار شد و نمایندگان تیم ملی بوکس زنان و مردان کشورمان حریفان خود را شناختند.

فردا (پنج شنبه) در نخستین روز این رقابت‌ها، دو نماینده تیم ملی بوکس زنان کشورمان وارد رینگ خواهند شد.

در وزن ۵۱ کیلوگرم، غزاله رسولی در نخستین مبارزه بوکس بانوان به مصاف نماینده کشور نیجریه می‌رود.

این دیدار ساعت ۱۳ به وقت محلی برگزار خواهد شد.

همچنین در وزن ۶۵ کیلوگرم، ندا کوثری در نخستین مبارزه خود مقابل بوکسور تیم ملی ترکیه قرار می‌گیرد.

این دیدار نیز ساعت ۱۸ به وقت محلی انجام خواهد شد.

هدایت تیم ملی بوکس بانوان را معدنی به‌عنوان سرمربی برعهده دارد.

در بخش مردان نیز سه بوکسور کشورمان روز شنبه به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، دانیال شه‌بخش در نخستین مبارزه با بوکسور کشور قرقیزستان روبه‌رو می‌شود و در دومین دیدار باید به مصاف نماینده ازبکستان برود.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، علی حبیبی‌نژاد ابتدا با بوکسور عراق مبارزه خواهد کرد و در صورت پیروزی، در دومین مبارزه به مصاف حریف ازبکستانی خواهد رفت.

محمد نورانی نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم کشورمان نیز در نخستین مبارزه با بوکسور اوگاندا رقابت خواهد کرد و در صورت راه‌یابی به مرحله دوم، مقابل حریف ترکیه‌ای قرار خواهد گرفت.

هدایت تیم ملی بوکس مردان برعهده همایون امیری است و قارونی نیز به عنوان مربی در کنار تیم حضور دارد.

لازم به ذکر است، مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی روز جمعه در شهر ریاض برگزار خواهد شد.

ضمن اینکه زنان تیم ملی بوکس بزرگسالان کشورمان برای نخستین بار در تاریخ این رشته در یک رویداد بین المللی حضور پیدا کرده اند. پیش از این سه نماینده بوکس‌دختران کشورمان در بازیهای آسیایی بحرین به روی رینگ رفتند.