ناصر آراسته درگذشت

ناصر آراسته، نقاش و استادیار دانشگاه در ۸۳ سالگی درگذشت.
ناصر آراسته درگذشت

به گزارش تابناک، انجمن هنرمندان نقاش ایران خبر درگذشت این هنرمند را اعلام کرده است.

ناصر آراسته در سال ۱۳۲۱ در کرمانشاه متولد شد. او یکی از هنرمندان بسیار فعال در حوزه هنرهای تجسمی محسوب می‌شد، به گونه‌ای که در طول زندگی هنری‌ خود بیش از ۲۰۰۰ تابلوی نقاشی رنگ روغن، آبرنگ و پاستل در سبک‌های مختلف خلق کرد و بیش از ۷۰ نمایشگاه انفرادی و گروهی در کشورهای مختلف برپا کرد.

این نقاش سال‌ها نیز در بخش دکورسازی و صحنه‌آرایی تلویزیون فعالیت داشت.

آراسته نمایشگاه‌هایی را در کشورهای مکزیک، ونزوئلا، کانادا و آمریکا برپا کرد و از افتخارات او می‌توان به کسب جوایز برتر مسابقات نقاشی مختلفی در جشنواره‌هایی چون جشنواره دفاع مقدس و گل و گیاه اشاره کرد.

ناصر آراسته هنرمند نقاش نقاشی استاد دانشگاه
