تسلیت پزشکیان برای درگذشت جوان ملی‌پوش ایران

رئیس جمهور درگذشت جوان ملی‌پوش و بااستعداد کشورمان، زنده‌یاد صابر کاظمی را به خانواده مکرم ایشان، جامعه ورزشی، به‌ویژه فدراسیون والیبال و همه دوستدارانش تسلیت گفت.
تسلیت پزشکیان برای درگذشت جوان ملی‌پوش ایران

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت جوان ملی‌پوش و بااستعداد کشورمان، زنده‌یاد صابر کاظمی تصریح کرد: بی‌تردید اخلاق و منش این ورزشکار برومند، الگویی ارزنده برای نسل‌های آینده ورزش کشور خواهد بود.

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت ناگهانی جوان ملی‌پوش و بااستعداد کشورمان زنده‌یاد صابر کاظمی را به خانواده مکرم ایشان، جامعه ورزشی به‌ویژه فدراسیون والیبال و همه دوستدارانش تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن جوان عزیز، رحمت و رضوان الهی و آرامش در جوار حق و برای خانواده بزرگوار و داغدارش صبر و تسلی خاطر مسئلت دارم.

بی‌تردید اخلاق و منش این ورزشکار برومند، الگویی ارزنده برای نسل‌های آینده ورزش کشور خواهد بود.

مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران

مسعود پزشکیان رئیس جمهور پیام تسلی صابر کاظمی والیبالیست قطر کما مرگ مغزی
