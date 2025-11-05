نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت کشور و سرپرست حجاج ایرانی گفت: اعزام همه ثبت نام‌کنندگان و پشت نوبتی‌های حج تمتع بیش از ۱۴ سال طول می‌کشد لذا با کاهش نیرو‌های خدماتی تلاش می‌کنیم زائران بیشتری را به این سفر معنوی اعزام کنیم.

به گزارش تابناک به نقل از برنا از قزوین، نشست روحانیون و کارگزاران زیارتی استان قزوین عصر چهارشنبه با حضور حجت الاسلام نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت کشور و سرپرست حجاج ایرانی، رکن الدینی معاون فرهنگی بعثه، اخویان مدیر امور آموزشی فرهنگی بعثه، حجت الاسلام افشار رابط دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در استان، سلیمی مدیریت حج و زیارت استان، مجیدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در اداره حج و زیارت قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام نواب در این مراسم گفت: خدا را شاکرم در قزوین حضور داریم که سابقه درخشانی در فرهنگ و ادب و تاریخ دارد و نویسندگان کتب حدیثه زیادی داشته و در برنامه‌های زیارتی هم تاثیرگذار است.

وی بیان کرد: رهبری در خصوص بیانیه گام دوم فرمودند انتطار دارند به فراموشی سپرده نشود و یکی از توصیه‌های رهبری توجه به سبک زندگی است که انسان را جلو می‌برد.

نواب تصرح کرد: تلاوت کلام خدا و ارتباط با خالق هستی بسیار مهم است و متاسفانه ما کم قرآن می‌خوانیم و دومین چیز نگاه به چهره پیامبر گرامی است و ارتباط مأموم با امام و یک راهرو با رهبر مهم و الهام بخش است.

سرپرست حجاج ایرانی یادآورشد: در استان قزوین چهره‌های درخشانی دارید مانند ابوترابی‌ها و سبک زندگی ایشان درس آموز و عملکرد ایشان بی نظیر بود و در جایی که هیچ امکاناتی نداشت و با شلاق پذیدایی می‌شد دیدید چه تاثیراتی بر جای گذاشت.

وی اظهارداشت: سبک زندگی مهم است و با سه نکته تلاوت و انفاق در راه خدا و اتکا به ولایت می‌توان به نتایج خوبی رسید.

نواب افزود: کار روحانیون کاروان و مدیران حج و زیارت این است پرچمی که در دست گرفتیم باید بصیرت و صبوری داشته باشید تا موفق شوید.

این مدیر اظهارداشت: اگر مدیر و روحانی بخواهد موفق شود باید تواضع داشته باشد و تلاش در رشد و بالندگی افراد مهم است و بایستی با زائر ارتباط خوب بگیرید و اثرگذار باشید.

وی بیان کرد: هزینه سفر حج سنگین است و امروز، چون ارز گران شده حدود ۳۲۰۰ تا ۴ هزار دلار هزینه دارد لذا عوامل خدماتی را کم کردیم تا هزینه‌ها کاهش یابد و بتوانیم زائران بیشتری را اعزام کنیم.

نواب اظهارداشت: در سال قبل حدود ۵ درصد تعداد زائران را از عوامل خدمات اعزام کردیم وامسال این میزان را کمتر می‌کنیم.

وی گفت: ۳۴۰ میلیون تومان هزینه حج تمتع است و سال آینده این مبلغ به ۴۰۰میلیون تومان خواهد رسید لذا حق نداریم حتی یک نفر نیروی خدمات اضافه ببریم تا یک زائر کم شود، زیرا در همین شرایط حدود ۱۴ سال طول می‌کشد تا افراد در نوبت به حج مشرف شوند.

اعزام افراد ثبت نام شده برای حج تمتع بیش از ۱۴ سال طول می‌کشد

نواب گفت: باید کسانی که به حج اعزام می‌شوند هم استطاعات مالی و توان جسمی و سلامت روحی روانی هم داشته باشند تا این مراسم بخوبی برگزار شود.

وی اظهارداشت: تاکنون ۲۶۰ نفر از خادمان حج مرحوم شده‌اند.

در ادامه به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

