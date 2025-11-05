میلی صفحه خبر لوگو بالا
حادثه برای خودرو دانش‌آموزان دزفولی + تعداد جان‌باختگان

بر اثر برخورد خودرو حامل دانش‌آموزان با دیواره بتنی کنار جاده در محور دزفول – خیبر، یک نفر جان باخت و چهار دانش‌آموز دیگر مصدوم شدند.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۰۴
| |
5 بازدید
حادثه برای خودرو دانش‌آموزان دزفولی + تعداد جان‌باختگان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از اهواز، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول از کشته شدن یک تن و مصدوم شدن چهار نفر دیگر در پی برخورد یک دستگاه پژو حامل دانش‌آموزان با دیواره بتنی کنار جاده در محور دزفول به روستای خیبر خبر داد.

رضا معمارزاده با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۳:۰۵ امروز چهارشنبه ۱۴ آبان به مرکز ارتباطات اورژانس این شهرستان گزارش شد دو بلافاصله دو تیم عملیاتی اورژانس از پایگاه‌های نزدیک به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: در بررسی اولیه مشخص شد خودرو، حامل تعدادی دانش‌آموز بوده است. شدت برخورد به‌گونه‌ای بود که متاسفانه راننده علیرغم تلاش کادر درمان جان باخت.

مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول، معمارزاده گفت: چهار مصدوم دیگر که دانش‌آموزان سرنشین خودرو بودند، به گفته شاهدان پیش از رسیدن آمبولانس کمکی، توسط خودرو شخصی به بیمارستان منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه علت دقیق وقوع این حادثه توسط پلیس راه در دست بررسی است، افزود: رعایت سرعت مطمئنه به‌ویژه در مسیر‌های کم‌عرض و پرتردد حاشیه‌ای، می‌تواند از بروز چنین حوادث تلخی پیشگیری کند.  

خوزستان دزفول تصادف خودرو دانش آموزان سرویس مدرسه مصدومیت سرنشینان مرگ راننده
