۱۴/آبان/۱۴۰۴
Wednesday 05 November 2025
۲۰:۲۸
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
ورزشی
»
ورزشی
بازدید
890
890
بازدید
پ
بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض
عکس: تماشاگر ویژه بازی الوصل و المحرق
در حاشیه برگزای بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض این تصویر از تماشاگران بازی الوصل و المحرق مورد توجه دوربینها قرار گرفته است.
کد خبر:
۱۳۳۸۴۹۶
تاریخ انتشار:
۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۴
05 November 2025
کد خبر:
۱۳۳۸۴۹۶
|
۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۴
05 November 2025
|
890
بازدید
890
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
عربستان
ریاض
بازی های کشورهای اسلامی
بحرین
امارات
الوصل
المحرق
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پروازهای ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فرهاد مجیدی هم به الوصل باخت
رقص عربی خطرناک با تفنگ در عربستان!
اعلام حریفان تیمملی فوتسال در جام ملتهای آسیا
روایت شمسایی از نشتی گاز در ریاض
والیبال و بوکس ایران وارد ریاض شدند
اعلام ترکیب تیم ملی فوتسال ایران مقابل مراکش
توضیح شمسایی درباره گازگرفتگی و مصاف با مراکش
پیروزی مردان والیبال ایران در نخستین دیدار مقابل بحرین
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
ملل
ایران زمین
سرمایه
سپه
دی
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
الی گشت
آخرین اخبار
مسافران مشهد در چنین روزی گرفتار برف و سرما شدند! + عکس
آمریکا موشک بالستیک قارهپیما آزمایش کرد
پوتین به فرمان هستهای ترامپ پاسخ داد
ترامپ: دموکراتها در حال نابود کردن آمریکا هستند
عکس: تماشاگر ویژه بازی الوصل و المحرق
ایران: هیچ برنامهای برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد
پیروزی مردان والیبال ایران در نخستین دیدار مقابل بحرین
معادل فارسی «فلاسک» هم خندهدار است؟
مصاحبه جنجالی رونالدو: آغازی بر پایان CR7 + زیرنویس
دستور ویژه دادستان کل به رئیس پلیس کشور
پذیرش شکست به شکل حرفهای را ببینید
قالیباف با کاهش تعرفه واردات خودرو موافقت کرد
هشدار مهم به دارندگان خودروهای فرسوده
همدردی ایران با مردم اندونزی و فیلیپین
ماجرای قانونی شدن ازدواج با اتباع خارجی
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر
اعتراض ژاپنیها به رفتار نخستوزیرشان با ترامپ
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمیدادند بچراند!
لحظه اعلام فوت صابر کاظمی را ببینید
تلاشها برای یافتن تلفنهمراه دادستان نظامی
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایتسازی
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد
اعلام رسمی محل 400 کیلوگرم اورانیوم 60 درصد ایران
نشست اضطراری نتانیاهو درباره ایران و حزبالله
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!
دور زدن کنکور برای پزشکشدن
ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی وارد زمین میشوند
افشای دلیل عدم حمله اسرائیل به ایران در این چهار ماه توسط معاون ارتش اسرائیل
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر
(۲۲۹ نظر)
اعتراض ژاپنیها به رفتار نخستوزیرشان با ترامپ
(۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمیدادند بچراند!
(۱۷۶ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
(۱۰۶ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!
(۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟
(۸۵ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران
(۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد
(۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمههای صداوسیما
(۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید
(۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را میزنیم!
(۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گرانترین برنج جهان آشنا شوید
(۵۰ نظر)
میوهجات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟
(۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان میدهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمیکند
(۴۷ نظر)
پیام صوتی پژمان جمشیدی از کانادا درباره پروندهاش
(۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cCe
tabnak.ir/005cCe
کپی شد