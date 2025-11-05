میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی - ریاض

عکس: تماشاگر ویژه بازی الوصل و المحرق

در حاشیه برگزای بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض این تصویر از تماشاگران بازی الوصل و المحرق مورد توجه دوربین‌ها قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۳۸۴۹۶
| |
890 بازدید
عکس: تماشاگر ویژه بازی الوصل و المحرق
عربستان ریاض بازی های کشورهای اسلامی بحرین امارات الوصل المحرق
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
