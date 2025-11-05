یک مسئول ایرانی ضمن اشاره به عدم وجود برنامه برای مذاکرات با آمریکا، تاکید کرد که ایران برای مقابله با هر حمله در آمادگی کامل قرار دارد.

به گزارش تابناک، این مسئول ایرانی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با شبکه الجزیره گفت: پیام‌هایی از طریق میانجیگران با واشنگتن رد و بدل شده است اما هم اکنون هیچ برنامه‌های برای گفت‌وگو وجود ندارد.

وی افزود: واشنگتن شروطی را برای مذاکرات قرار داده و می‌خواهد نتایج آن را مشخص کند که این آن چیزی است که ما نمی‌پذیریم.

این مسئول ایرانی تصریح کرد: برنامه موشکی ایران، خارج از میز مذاکرات است و ما از توانایی‌های خود دست نمی‌کشیم.

پیش از این نیز «سید عباس عراقچی»، وزیر خارجه ایران امروز پس از پایان نشست هیات دولت در کنفرانس خبری با خبرنگاران تاکید کرد که ایران هیچ گونه مذاکرات موشکی و منطقه‌ای را نخواهد پذیرفت و در صورت مذاکره، این امر فقط بر سر برنامه هسته‌ای خواهد بود.

وی تاکید کرد: ایران ثابت کرده است که تحت فشار قرار نمی‌گیرد و فشار را به عنوان راهی برای تغییر موضع خود نمی‌پذیرد.

این مسئول ایرانی بیان کرد: پیش بینی آنچه درخصوص مذاکرات رخ خواهد داد سخت است، و این مسأله به واشنگتن باز می‌گردد و نه تهران.

وی با بیان اینکه هیچ نشانه‌ای برای جنگی جدید وجود ندارد، گفت که باید برای جلوگیری از آن اقدام کرد.

او با ابراز امیدواری نسبت به عدم وقوع جنگی دیگر، تاکید کرد که نیروهای ایران برای پاسخ به هر حمله، در آمادگی کامل قرار دارند.