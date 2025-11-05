میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی- ریاض

پیروزی مردان والیبال ایران در نخستین دیدار مقابل بحرین

تیم ملی والیبال مردان ایران در نخستین دیدار از مرحله گروهی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان) از ساعت ۱۶:۳۰ به مصاف تیم ملی بحرین رفت.
کد خبر: ۱۳۳۸۴۹۴
| |
1246 بازدید
پیروزی مردان والیبال ایران در نخستین دیدار مقابل بحرین

به گزارش تابناک، تیم ملی والیبال مردان ایران در نخستین دیدار خود در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی- ریاض مقابل بحرین، با بازوبند مشکی و حمل تصویر زنده یاد صابر کاظمی ملی‌پوش جوان و شایسته کشورمان به میدان رفت و به پیروزی دست یافت.

کاظمی ملی‌پوش ۲۶ ساله والیبال ایران چند روز پیش و در کشور قطر به کما رفت و پس از انتقال به تهران بامداد امروز(۱۴ آبان ماه) دار فانی را وداع گفت.

شاگردان پیمان اکبری در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسیدند.

ملی پوشان کشورمان در ست اول ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند، ست دوم را با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ واگذار کردند، ست سوم را با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ بردند، ست چهارم با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به نفع بحربن به اتمام رسید تا در نهایت والیبالیست های کشورمان ست پنجم را با نتیجه ۱۵ بر ۷  به پایان رسانده و اولین پیروزی خود در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی را به ثبت برساند.

پیش از این قرار بود مسابقات والیبال مردان با حضور هفت تیم آغاز شود که با انصراف تیم‌های ترکمنستان و لیبی، ایران در یک گروه با تیم‌های عربستان‌سعودی (میزبان)، ترکیه، بحرین، قطر و چاد هم‌گروه شد.

مسابقات والیبال مردان بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از امروز ۱۴ آبان و دو روز زودتر از مراسم افتتاحیه رسمی بازی‌ها آغاز شده و تا پنج‌شنبه ۲۲ آبان با برگزاری ۱۷ دیدار پیگیری خواهد شد.

تیم ملی والیبال مردان ایران با چهار عنوان قهرمانی، پرافتخارترین تیم شرکت‌کننده در ‌ بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی است.

ایران فردا ۱۵ آبان ماه از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف قطر می‌رود.

علی رمضانی(کاپیتان)، عرشیا به‌نژاد، احسان دانش‌دوست، امیر آفتاب‌آذر، امیرحسین ساداتی، علیرضا عبدالحمیدی، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، علیرضا مصلح‌آبادی‌فراهانی، علی حاجی‌پور، پویا آریاخواه و محمدرضا حضرت‌پور بازیکنان ایران در این دوره از رقابت‌ها هستند.

عیسی سنگدوینی به‌عنوان سرپرست، پیمان اکبری به عنوان سرمربی، علی فتاحی(مربی) و علی ساوری کتولی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی مردان ایران را تشکیل می‌دهند.

