میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستور ویژه دادستان کل به رئیس پلیس کشور

در پی گزارش‌هایی از رشد نگران‌کننده پرونده‌های حوادث رانندگی بدون بیمه شخص ثالث، دادستان کل کشور با صدور دستور ویژه، پلیس را موظف کرد حرکت خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه را متوقف و گزارش شش‌ماهه اجرای قانون را به دادستانی کل ارسال کند.
کد خبر: ۱۳۳۸۴۹۲
| |
15 بازدید

دستور ویژه دادستان کل به رئیس پلیس کشور

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به فرمانده کل نیروی انتظامی ضمن تأکید بر لزوم اجرای دقیق ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه، نیروی انتظامی را مکلف کرد گزارش عملکرد خود در اجرای این ماده قانونی را هر شش‌ماه یک‌بار به دادستانی کل کشور ارائه کند.

در پی گزارش‌ها و مذاکرات انجام‌شده میان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و دادستانی کل کشور درباره افزایش نگران‌کننده پرونده‌های حوادث رانندگی مربوط به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور طی نامه‌ای رسمی بر ضرورت اجرای کامل ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری تأکید کرد.

بر اساس مفاد این نامه، مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه مکلف‌اند با بهره‌گیری از ابزار‌های نظارتی از جمله دوربین‌های ترافیکی، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث را شناسایی و در چارچوب قانون نسبت به اعمال جریمه، جلوگیری از تردد و در صورت احراز فقدان بیمه، توقیف وسیله نقلیه تا زمان ارائه بیمه‌نامه معتبر اقدام کنند.

دادستان کل کشور با اشاره به گزارش‌های صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر افزایش آمار خسارات ناشی از تصادفات خودرو‌های بدون بیمه‌نامه شخص ثالث، اجرای مؤثرتر این قانون را ضروری دانست و تأکید کرد که نیروی انتظامی باید با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نظارت مستمر و گزارش‌دهی ادواری را در دستور کار قرار دهد.

مطابق دستور صادره، نیروی انتظامی مکلف شده است گزارش نحوه اجرای ماده ۴۲ قانون مزبور را در بازه‌های زمانی شش‌ماهه به دادستانی کل کشور ارسال کند و در همین راستا، ارائه گزارش عملکرد مربوط به نیمه نخست سال ۱۴۰۴ از پلیس خواسته شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
موحدی آزاد دادستان کل کشور فراجا نیروی انتظامی بیمه بیمه شخص ثالث خودروهای فاقد بیمه جریمه دوربین‌های ترافیکی موتورسیکلت
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گواهینامه رانندگی در صورت تکرار تخلفات باطل می‌شود
سردار رادان خطاب به مردم: جلوی سود ما را بگیرید!
درخواست دادستان کل کشور از رئیس کل بانک مرکزی
هشدار جدی: بیمه راننده مقصر گران‌تر می‌شود
چرا رانندگان قانون را دور می‌زنند؟
بخشش جرائم بیمه شخص ثالث از امروز
برای بانوان بی‌حجاب پرونده قضایی تشکیل نمی‌شود
اگر بیمه‌نامه شخص ثالث ندارید، بخوانید
موحدی آزاد دادستان کل کشور شد
بیش از ۱۰ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث
برای ارزان شدن بیمه نامه‌های شخص ثالث حذف این گزینه الزامی است!
دادستان کل کشور: بدحجابی سطح بندی شود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۷۶ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۹۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۵ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
پیام صوتی پژمان جمشیدی از کانادا درباره پرونده‌اش  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cCa
tabnak.ir/005cCa