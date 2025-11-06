مقایسه ویلاهای لوکس سوئیس و ایران

به گزارش تابناک؛ سوئیس، کشوری کوچک، اما ثروتمند در قلب اروپاست که بهعنوان یکی از گرانترین بازارهای مسکن جهان شناخته میشود. به دلیل محدودیت زمین، قوانین سختگیرانه ساختوساز و تقاضای بالا برای سکونت در این کشور، معمولا متراژ زیربنای خانهها چندان بالا نیست. با این حال ویلاهای لوکس این کشور همچنان از متراژ قابل توجهی برخوردارند و شامل امکانات بسیار ویژهای هستند. این در حالی است که امکانات ویلاهای لاکچری در تهران نه تنها قابل قیاس با املاک لوکس سوئیس نیست، بلکه این ویلاها در بسیاری از موارد قیمت بالاتری هم دارند.
بازار املاک لوکس جهان همواره مورد توجه عموم بوده است؛ در این بین، سوئیس بهعنوان بهشت سرمایهگذاران و یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، دارای املاک خاص و لوکس بسیاری است که برخی از آنها، در دل رشته کوههای آلپ قرار دارند. زندگی در ویلاهای سوئیس به مثابه زندگی در بهشت است؛ طبیعت بکر این کشور و مناظر کوهستانی آن جلوهای چشمنواز و آرامشبخش دارند.
این در حالی است که در این سوی جهان، در تهران املاک لاکچری با وجود معماری جذاب و قابل توجه، در هوای آلوده و سیمای نهچندان زیبای پایتخت قرار گرفتهاند و در مواردی گرانتر از سوئیس معامله میشوند. در این گزارش با گوشهچشمی به خانههای لوکس سوئیسی و امکانات آنها با ویلاهای لاکچری تهران مقایسه میشود.
مقایسه املاک لوکس سوئیس و تهران
کشور سوئیس، مقررات سختگیرانهای در حوزه ساختمانسازی اتخاذ کرده و بههمین دلیل، این کشور سیمای شهری چشمگیری دارد. بررسیها نشان میدهد بسیاری از خانههای مسکونی در سوئیس، متراژ فوقالعاده بزرگی ندارند و خلاف ایران، این کشور تابع شرایط خاص و ویژهای در تعیین بناست.
ویلاهای سوئیس
در رشته کوههای آلپ شرایط ساختوساز سختتر است و املاک واقع در این کوهها، معمولا متراژ کمتری نسبت به سایر خانههای لوکس سوئیس دارند. از طرفی، این خانهها اغلب به افراد غیرمقیم فروخته نمیشوند و شرایط خرید و فروش ملک در این کشور برای مهاجران سختتر است.
همچنین، ویلاهای سوئیس از امکانات بسیاری برخوردارند و املاک لوکس تهران در مقایسه با آنها شکست سنگینی میخورند. از امکانات ویلاهای سوئیس میتوان به زمینهای چند هزار متری، فضای جداگانه برای کارکنان و خدمه، اصطبل، غار اختصاصی و دهها امکانات دیگر اشاره کرد.
در مقابل، امکانات ویلاهای لوکس تهران بسیار محدودتر است و معمولا جزئیات آنها پیش از خرید، برای عموم مشخص نیست. این در حالی است در سایتهای آگهی ملکی سوئیس، امکانات ساختمان و منطقه بهطور شفاف ذکر میشود و حتی در مواردی که قیمت خانهها مشخص نیست، با یک ایمیل ساده به مشاوران املاک، میتوان از قیمت ملک موردنظر مطلع شد.
قیمت ویلاهای لاکچری در تهران
ویلاهای لوکس تهران با قیمتهای نجومی به فروش میرسند. امکانات این املاک نسبت به سایر خانههای مناطق شمالی تهران قابل توجه است. با این حال میتوان گفت که با توجه به شرایط کشور و همچنین در مقایسه با کشورهای توسعهیافته و ثروتمند نظیر سوئیس، بالاتر از ارزش معاملاتی خود، فروخته میشوند.
برای نمونه، یک ویلای لاکچری ۱۰۰۰ متری پنجخوابه در زعفرانیه، با رقم ۲۴۰۰ میلیارد تومان معامله میشود که با احتساب نرخ دلار ۱۰۸ هزار تومانی، بالغ بر ۲۲ میلیون و ۲۲۲ هزار دلار ارزش دلاری آن خواهد بود. این ویلا از امکاناتی نظیر سالن استخر روباز و روبسته، سالن سونا و جکوزی، زمین تنیس، زمین بسکتبال، گلخانه و اتاق کار برخوردار است.
در یک مورد دیگر، یک ویلای ۱۰۰۰ متری در شهرک غرب است که با قیمت ۷۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده و ارزش دلاری آن برابر با ۶ میلیون و ۴۸۱ هزار دلار است. این ویلا شامل امکاناتی نظیر فضای سبز اختصاصی، سالن استخر و سونا، سالن بدنسازی، اتاق مدیا و چندین فضا برای پارکینگ میشود.
بنابراین، بررسیها نشان میدهد ویلاهای لوکس تهران از امکانات درخور و قابل توجهی برخوردارند؛ اما این پرسش مطرح است که با بودجه مشابه، چه خانههایی را میتوان در سوئیس خرید و امکانات آنها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
قیمت ویلاهای لوکس در سوئیس
معماری ویلاهای سوئیس بسیار خیرهکننده و چشمگیر است. همچنین، با وجود آنکه بسیاری از این خانهها قدیمی ساخت هستند و عمر بنای بالایی دارند، چندین بار بازسازی شده و از استحکام بالایی برخوردارند.
بررسیهای تجارتنیوز نشان میدهد که قیمت خانه در کوههای آلپ سوئیس به مراتب بالاتر است، این خانهها معمولا خانههای کوهستانی هستند و متراژ کمتری نسبت به سایر املاک لوکس سوئیس دارند. با این حال، چشمانداز آنها بسیار جذاب است و همین موضوع بر قیمت آن تاثیر دارد.
یک ویلای ۸۶۴ متری در ایالت واله واقع در شهرک وربیر، بالغ بر ۲۰ میلیون و ۹۴ هزار دلار ارزشگذاری شده است. این ویلای سه طبقه که در قلب کوههای آلپ قرار دارد، دارای ۶ اتاق خواب و ۱۰ حمام و سرویس بهداشتی است.
از امکانات آن میتوان به ۵۸۰ متر زمین اختصاصی، زمین اسکی، استخر روباز و سرپوشیده، سونا، اسپا، اتاق ورزشی و تناسباندام اشاره کرد. همچنین، این ملک از یک اتاق کار، اتاق ابزار و ماشینآلات فنی، یک زیرزمین ۱۰۰ متری، انبار نوشیدنی، اتاق رختشویی و گاراژ نیز برخوردار است.
یک ویلای ۶۹۷ متری سه طبقه در ایالت تیچینو و در منطقه کوگانسکو، با رقم چهار میلیون و ۸۵۱ هزار دلار معامله میشود. این ویلا دارای پنج اتاقخواب است و از امکاناتی نظیر ۶۴۲۷ متر زمین اختصاصی، یک ساختمان مستقل برای مهمانان برخوردار است.
علاوه بر این یک غار رمانتیک اختصاصی مجهز به آشپزخانه، سالن استخر، اصطبل و فضای سوارکاری حرفهای، محوطه سرسبز گلآراییشده و همچنین یک گاراژ در این ویلا قرار دارد.
بررسیها نشان میدهد، ویلاهای لوکس سوئیس، علیرغم برخورداری از امکانات بیشتر، در مقایسه با املاک لاکچری تهران، قیمت بهمراتب پایینتری دارند.