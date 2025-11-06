طراحی احتمالی گوشی گلکسی S26 چگونه خواهد بود؟

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ در مورد گوشی‌های جدید گلکسی S۲۶ سامسونگ که قرار است سری پرچمدار غیر تاشدنی این برند باشند، شایعات زیادی منتشر شده که تقریبا همه‌ی جزئیات آنها را فاش کرده است. امروز تصاویر محافظ صفحه‌نمایش این گوشی‌ها منتشر شد که نمای بهتری از طراحی و نمایشگر‌های سه مدل این گوشی‌ها را ارائه می‌دهند.

حساب PhoneArt در ایکس تصویری از محافظ صفحه‌نمایش شیشه‌ای برای گلکسی S۲۶، گلکسی S۲۶ پلاس و گلکسی S۲۶ اولترا منتشر کرده است. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، تمامی این محافظ‌ها گوشه‌های گرد دارند که نشان می‌دهد نمایشگر‌های هر سه گوشی گوشه‌های گرد خواهد داشت که قبلا در رندر‌ها هم مشاهده شده بود.

در سری گوشی‌های پرچمدار گلکسی S۲۵ سامسونگ، نمایشگر‌های مدل استاندارد و گلکسی S۲۵ پلاس گوشه‌های گردتری دارند، درحالی که نمایشگر گلکسی S۲۵ اولترا گوشه‌های تیزتری دارد. به‌نظر می‌رسد سامسونگ در سری گلکسی S۲۶ طراحی همه‌ی گوشی‌ها را یکپارچه‌تر و هماهنگ‌تر کرده است.

تصاویر محافظ نمایشگر سری گلکسی S۲۶ نشان می‌دهند که همه‌ی گوشی‌ها از حاشیه‌های یکسان و بسیار نازک بهره خواهند برد. آیا این حاشیه‌ها از گوشی‌های سری گلکسی S۲۵ نازک‌تر خواهند بود؟ این نکته فقط پس از انتشار جزئیات دقیق‌تر یا مقایسه‌های مستقیم مشخص خواهد شد.