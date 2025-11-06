میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

طراحی احتمالی گوشی گلکسی S26 چگونه خواهد بود؟

گوشی‌های گلکسی S26 سامسونگ احتمالاً طراحی‌های جدیدی خواهند داشت. آیا تغییرات طراحی آن‌ها باعث شگفتی کاربران خواهد شد؟
کد خبر: ۱۳۳۸۴۸۹
| |
162 بازدید
طراحی احتمالی گوشی گلکسی S26 چگونه خواهد بود؟

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ در مورد گوشی‌های جدید گلکسی S۲۶ سامسونگ که قرار است سری پرچمدار غیر تاشدنی این برند باشند، شایعات زیادی منتشر شده که تقریبا همه‌ی جزئیات آنها را فاش کرده است. امروز تصاویر محافظ صفحه‌نمایش این گوشی‌ها منتشر شد که نمای بهتری از طراحی و نمایشگر‌های سه مدل این گوشی‌ها را ارائه می‌دهند.

حساب PhoneArt در ایکس تصویری از محافظ صفحه‌نمایش شیشه‌ای برای گلکسی S۲۶، گلکسی S۲۶ پلاس و گلکسی S۲۶ اولترا منتشر کرده است. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، تمامی این محافظ‌ها گوشه‌های گرد دارند که نشان می‌دهد نمایشگر‌های هر سه گوشی گوشه‌های گرد خواهد داشت که قبلا در رندر‌ها هم مشاهده شده بود.

در سری گوشی‌های پرچمدار گلکسی S۲۵ سامسونگ، نمایشگر‌های مدل استاندارد و گلکسی S۲۵ پلاس گوشه‌های گردتری دارند، درحالی که نمایشگر گلکسی S۲۵ اولترا گوشه‌های تیزتری دارد. به‌نظر می‌رسد سامسونگ در سری گلکسی S۲۶ طراحی همه‌ی گوشی‌ها را یکپارچه‌تر و هماهنگ‌تر کرده است.

تصاویر محافظ نمایشگر سری گلکسی S۲۶ نشان می‌دهند که همه‌ی گوشی‌ها از حاشیه‌های یکسان و بسیار نازک بهره خواهند برد. آیا این حاشیه‌ها از گوشی‌های سری گلکسی S۲۵ نازک‌تر خواهند بود؟ این نکته فقط پس از انتشار جزئیات دقیق‌تر یا مقایسه‌های مستقیم مشخص خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
گوشی گلکسی سامسونگ
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ماجرای عجیب کارمند اپل با نام «سام سونگ»!
قیمت انواع گوشی در بازار امروز 7 آبان
این ۵ گوشی هوشمند از آیفون ایر هم باریک‌ترند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۶ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۳۵ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۵ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cCX
tabnak.ir/005cCX