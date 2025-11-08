میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
اسماعیلی در گفتگو با تابناک مطرح کرد؛

بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با صحبت‌های اخیری مبنی بر منع قانونی فعالیت بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی گفت: مسئولان به جای اینکه چنین صحبت‌هایی را مطرح کنند، به فکر ارتقاء جایگاه و منزلت معنوی، مالی و معیشتی افراد تحت پوشش سازمان خود باشند.
کد خبر: ۱۳۳۸۴۸۷
| |
4 بازدید

به جای منع اشتغال بازنشستگان به فکر ارتقاء معیشتشان باشید

مهدی اسماعیلی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با اخباری به نقل از معاون تامین اجتماعی مبنی بر اینکه بر اساس قوانین موجود دریافت همزمان مستمری توسط بازنشستگان با اشغال آنها در اسنپ و تپسی خلاف قانون است، اظهار کرد: هزینه های زندگی یکی از دغدغه های خانواده ها بویژه در میان بازنشستگان کارگران، کارگران ساختمانی که فعالیت مستمری در طول سال ندارند و ... است و با مشکلات فراوانی مواجه هستند. 

وی افزود: به دلیل عدم توجه مسئولان در تامین هزینه زندگی این اقشار و و دریافتی ناچیز بازنشستگان، باعث می شود که سرپرستان خانواده ها برای تامین هزینه های زندگی به مشاغل دست دوم و سوم رجوع کنند، لذا این موضوع ضعف توجه ما به این اقشار را می رساند و نتوانسته ایم متناسب با گرانی و تورم، درآمد و دریافتی بازنشستگان و اقشار آسیب پذیر را تنظیم کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: بنابراین مباحثی که اخیرا از سوی برخی مسئولان در ارتباط با اشتغال بازنشستگان مطرح می شود، حرف نابجایی است. اگر فرد بازنشسته چنین نیازی در تامین هزینه زندگی اش نداشته باشد، دلیلی ندارد در زمانی که زمان بازنشستگی و استراحت اوست، به مشاغل دیگری حتی مشاغل دون پایه روی بیاورد و فعالیت کند. 

اسماعیلی در پایان گفت: لذا بهتر است مسئولان به جای اینکه چنین صحبت هایی را مطرح کنند، به فکر ارتقاء جایگاه و منزلت معنوی، مالی و معیشتی افراد تحت پوشش سازمان خود باشند.

به گزارش تابناک، محمد ابراهیم جواهری معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: در صورت عدم تصویب طرح بیمه رانندگان در مجلس و بر اساس قوانین موجود، عملاً دریافت همزمان مستمری توسط بازنشستگان با اشتغال آنها در تاکسی‌های اینترنتی غیرممکن و برخلاف قانون قلمداد می‌شود زیرا عملاً فرد بازنشسته به واسطه عدم اشتغال، مستمری دریافت می کند؛ حال آنکه در صورت عدم تصویب این طرح، مجوزی برای اشتغال بازنشستگان وجود نخواهد داشت.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تاکسی های اینترنتی تامین اجتماعی بازنشستگان منع قانونی معیشت گرانی تورم منزلت مشاغل شغل دوم
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پول توجیبی فرزندان مسئولان، از خط فقر عبور کرد!
یک وعده پلو خورشت برای کارگران چند؟!
بار سنگین صدقه ناتمامِ دولت بر مردم!
هزینه سبد خوراکی هر ایرانی چقدر است؟!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
لحظه اعلام فوت صابر کاظمی را ببینید
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
ماجرای خطوط دود عجیب در آسمان تهران چیست؟+عکس
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی وارد زمین می‌شوند
تصاویر پدر صابر کاظمی بر بالای پیکر پسرش
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۸ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۶ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cCV
tabnak.ir/005cCV