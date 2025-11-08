عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با صحبت‌های اخیری مبنی بر منع قانونی فعالیت بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی گفت: مسئولان به جای اینکه چنین صحبت‌هایی را مطرح کنند، به فکر ارتقاء جایگاه و منزلت معنوی، مالی و معیشتی افراد تحت پوشش سازمان خود باشند.

بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید

مهدی اسماعیلی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با اخباری به نقل از معاون تامین اجتماعی مبنی بر اینکه بر اساس قوانین موجود دریافت همزمان مستمری توسط بازنشستگان با اشغال آنها در اسنپ و تپسی خلاف قانون است، اظهار کرد: هزینه های زندگی یکی از دغدغه های خانواده ها بویژه در میان بازنشستگان کارگران، کارگران ساختمانی که فعالیت مستمری در طول سال ندارند و ... است و با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

وی افزود: به دلیل عدم توجه مسئولان در تامین هزینه زندگی این اقشار و و دریافتی ناچیز بازنشستگان، باعث می شود که سرپرستان خانواده ها برای تامین هزینه های زندگی به مشاغل دست دوم و سوم رجوع کنند، لذا این موضوع ضعف توجه ما به این اقشار را می رساند و نتوانسته ایم متناسب با گرانی و تورم، درآمد و دریافتی بازنشستگان و اقشار آسیب پذیر را تنظیم کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: بنابراین مباحثی که اخیرا از سوی برخی مسئولان در ارتباط با اشتغال بازنشستگان مطرح می شود، حرف نابجایی است. اگر فرد بازنشسته چنین نیازی در تامین هزینه زندگی اش نداشته باشد، دلیلی ندارد در زمانی که زمان بازنشستگی و استراحت اوست، به مشاغل دیگری حتی مشاغل دون پایه روی بیاورد و فعالیت کند.

اسماعیلی در پایان گفت: لذا بهتر است مسئولان به جای اینکه چنین صحبت هایی را مطرح کنند، به فکر ارتقاء جایگاه و منزلت معنوی، مالی و معیشتی افراد تحت پوشش سازمان خود باشند.

به گزارش تابناک، محمد ابراهیم جواهری معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: در صورت عدم تصویب طرح بیمه رانندگان در مجلس و بر اساس قوانین موجود، عملاً دریافت همزمان مستمری توسط بازنشستگان با اشتغال آنها در تاکسی‌های اینترنتی غیرممکن و برخلاف قانون قلمداد می‌شود زیرا عملاً فرد بازنشسته به واسطه عدم اشتغال، مستمری دریافت می کند؛ حال آنکه در صورت عدم تصویب این طرح، مجوزی برای اشتغال بازنشستگان وجود نخواهد داشت.