میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار مهم به دارندگان خودروهای فرسوده

اخیرا برخی افراد سودجو با هدف سواستفاده، اقدام به ایجاده صفحات مربوط به نوسازی خودروهای فرسوده کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۸۴۸۶
| |
402 بازدید

هشدار مهم به دارندگان خودروهای فرسوده

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اخیرا برخی افراد سودجو با هدف سواستفاده، اقدام به ایجاده صفحات مربوط به نوسازی خودروهای فرسوده کرده که این سایت‌ها معتبر نیستند و دارندگان خودروهای فرسوده برای شرکت در طرح جایگزنی و نوسازی خودروهای خود، باید فقط به سامانه ملی مربوط به نوسازی خودروهای فرسوده کشور، مراجعه کنند.

براساس پیگیری‌ها از ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، در حال حاضر تنها سامانه ملی مربوط به نوسازی خودروهای فرسوده کشور، درگاه رسمی ستاد نوسازی نوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی https://nnhk.ir/ است و متقاضیان جهت ثبت نام برای نوسازی ناوگان حمل و نقل خود می‌توانند از طریق این آدرس و یا پیامک به سرشماره (۹۸۳۰۰۰۸۶۲۴۱) اقدام کنند.

گفتنی است؛ اخیرا برخی افراد سودجو با ایجاد صفحات غیرمجاز و درگاه‌های مشابه اقدام به ثبت نام جهت اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده کرده که آدرس و نام صفحات آنها به ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده شباهت دارد و با ارسال پیامک‌های جعلی اقدام به سوءاستفاده می‌کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خودروهای فرسوده اسقاط خودرو نوسازی کلاهبرداری کلاهبرداران
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طرح جدید نوسازی خودروهای فرسوده
واردات هر دو خودرو به شرط اسقاط یک خودرو است
۱۴۲ میلیون هزینه سالانه هر خودرو فرسوده!
امسال چند خودروی فرسوده از رده خارج می‌شود؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۷۶ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۹۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۵ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
پیام صوتی پژمان جمشیدی از کانادا درباره پرونده‌اش  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cCU
tabnak.ir/005cCU