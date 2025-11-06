در طول تنها ۲۴ ساعت، خبر‌های قابل اعتنایی در خصوص تیم فوتبال امید منتشر شد. استعفای روانخواه، جلسه با رئیس فدراسیون فوتبال و در ادامه خبری مهم مبنی بر اینکه در راستای تعامل حداکثری میان تیم ملی با تیم امید، قلعه‌نویی از بازیکنان امید دعوت نمی‌کند.

یکی از عمده دلخوری‌ها و دلایل ناراحتی امید روانخواه به ماجرای کسری طاهری مربوط می‌شود و اتفاقی که در بازی دوستانه تیم تحت هدایت قلعه‌نویی با تانزانیا افتاد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم فوتبال امید ایران همواره شرایطی خاص و ویژه‌ای داشته است. کشمکش‌های پیدا و پنهان در تمام مدت طولانی گذشته باعث شده که حسرت صعود به المپیک حدود ۵ دهه شود! یکی از مهم‌ترین موارد هم چالش‌های میان فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک بود که چند ماه پیش بالاخره این گره باز شد و به عبارتی صفر تا صد تیم فوتبال امید به فدراسیون واگذار شد.

فدراسیون فوتبال هم اقداماتی برای بهبود شرایط انجام داد و با عملکرد امیدرضا روانخواه در همین مدت کوتاه، این امیدواری به وجود آمد که تیم فوتبال امید ایران دیگر ناامیدترین تیم فوتبال در دنیا نباشد و آسمان این تیم هم آفتابی شود. اما به نظر می‌رسد همه چیز به همین سادگی و خوبی نیست و استعفای سرمربی این تیم یکی از نشانه‌های مهم برای تأیید آن است.

سه‌شنبه خبری کوتاه و غیرمنتظره در رسانه‌ها منتشر شد و برخی منابع مدعی شدند که روانخواه از سمت خود استعفا داده است. خبری که توضیح چندان زیادی نداشت و دلایل آن مبهم باقی ماند و حتی از سوی روانخواه یا مسئولان فدراسیون فوتبال واکنشی در تأیید یا رد آن وجود نداشت. هر چند اینطور عنوان شد که روانخواه از دخالت‌های انجام شده در روند آماده‌سازی تیم‌ از سوی ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال ناراضی است و به همین دلیل تصمیم به استعفا گرفته است. در ادامه این موضوع و با رسانه‌ای شدن جلسه فوری و قریب‌الوقوع مهدی تاج و روانخواه، مشخص شد که حتی اگر استعفا به مرحله رسمی شدن و قطعیت نرسیده باشد، اما در هر حال مواردی وجود دارد که نیازمند رفع شدن است. از سویی روزنامه اینترنتی فدراسیون فوتبال به این ماجرا اختصاص یافت و رسانه رسمی فدراسیون ضمن انتشار مطلبی همراه با تصویری از تاج و روانخواه، تیتر زد: «چشم امید یک ایران به تیم ملی امید؛ اتحاد پارسی، وفاق ایرانی و همدلی ملی».

بدین ترتیب پیام مهمی صادر شد مبنی بر اینکه امید روانخواه به فعالیت خود با تیم فوتبال امید ادامه می‌دهد و در این شرایط، علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال، دیروز گفت: «بحث استعفای امید روانخواه به صورت رسمی مطرح نبود. دلیل ناراحتی روانخواه در خصوص مباحثی درباره آماده‌سازی تیم بود و نکات مدنظر را به فدراسیون فوتبال منتقل کردند. روانخواه و همکاران او در تیم امید با توجه به اینکه بازی‌های قهرمانی آسیا را در دی و بهمن ماه در عربستان سعودی خواهیم داشت و روند مربوط به آمادگی این تیم به زودی آغاز می‌شود و امروز هم فهرست نهایی تیم امید از طرف روانخواه اعلام خواهد شد.» همین اتفاق افتاد و عصر دیروز هم لیست مدنظر امید روانخواه اعلام شد تا اینطور به نظر برسد که منافع ناراحتی و دلسرد شدن روانخواه از میان رفته است.

با این اوصاف، ساعاتی پیش از اعلام لیست تیم امید، خبر قابل توجهی توسط فدراسیون فوتبال اعلام شد مبنی بر اینکه امیر قلعه‌نویی از بازیکنان امید دعوت نخواهد کرد: «بر اساس توافق تیم ملی بزرگسالان و امید و در راستای همکاری و تعامل با تیم امید و حضور موفقیت‌آمیز در رقابت‌های قهرمانی آسیا، در اردوی پیش‌روی تیم ملی، بازیکنان زیر ۲۳ سال به تیم امید دعوت می‌شوند. به منظور استفاده حداکثری کادرفنی تیم امید از آخرین فرصت آماده‌سازی جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا، در اردوی هفته آتی تیم ملی از بازیکنان رده سنی تیم امید برای حضور در تورنمنت دوبی دعوت به عمل نخواهد آمد بنابراین در لیست تیم ملی از بازیکنان تیم امید دعوت نخواهد شد.»

هرچند فدراسیون فوتبال تأکید کرد که دلیل این موضوع، تعامل حداکثری تیم ملی بزرگسال با تیم امید است، اما براساس برخی خبرهای تأیید نشده و ادعای یکی از نزدیکان تیم فوتبال امید، ماجرا به موضوع دیگری مرتبط است. همان موضوعی که یکی از عمده دلخوری‌ها و دلایل ناراحتی امید روانخواه در مدت اخیر بوده است. ماجرا به کسری طاهری مربوط می‌شود و اتفاقی که در بازی دوستانه تیم تحت هدایت قلعه‌نویی با تانزانیا افتاد.

کسری طاهری که در هفته‌های ابتدایی لیگ جاری درخشید و گل‌های مهمی برای پیکان به ثمر رساند، یکی از ارکان اصلی و بازیکنان مهم تیم امید محسوب می‌شود و روانخواه هم روی این بازیکن حساب ویژه‌ای باز کرده است. امیر قلعه‌نویی در راستای مسئله مناقشه‌برانگیز این روزهای فوتبال ایران و انتقاداتی که از او می‌شود، در بازی تدارکاتی کم‌اهمیت مقابل تانزانیا، کسری طاهری را به زمین فرستاد و این بازیکن با مصدومیت سختی مواجه شد. مصدومیتی که کار را به عمل جراحی و دوری چند ماهه این مهاجم از میادین رساند. به عبارتی روانخواه در اردوی پیش‌‎رو تیم امید که برای شناخت و هماهنگی شاگردانش روی آن حساب کرده، یکی از مهم‌ترین بازیکنان خود را در اختیار نخواهد شد. این در حالی است که امیر قلعه نویی در نشست خبری پیش از تقابل با تانزانیا گفت: « تیم امید با امید روانخواه نتایج خوبی گرفته که تبریک می‌گویم، از آن نفرات هشت نفر در یک سال و نیم گذشته در اردوی ما بوده‌اند. پس بحث جوان‌گرایی را انجام داده‌ایم. تغییر نسل دادیم، خیلی از بازیکنان در حال بازی هستند و هر کدام در سطح تیم ملی باشند در اردوهای بعدی هم حضور دارند.» البته برخلاف صحبت‌های قلعه‌نویی، فعلاً قرار نیست بازیکنان امید در تیم ملی بزرگسالان باشند و اعلام شد که این موضوع در راستای تعامل است!