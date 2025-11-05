تجلیل بانک صادرات ایران از ۶۷ دانشجوی نخبه المپیادی کشور

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، این بانک با حضور در آیین تجلیل از برگزیدگان بیست‌ونهمین و سی‌اُمین دوره المپیاد علمی دانشجویان کشور که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با شرکت حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، از تلاش‌های علمی و خلاقیت‌های نخبگان دانشگاهی قدردانی کرد.

در این مراسم، بانک صادرات ایران با اهدای جوایز ویژه از ۲۳ مدال‌آور طلا، ۱۹ دارنده مدال نقره و ۲۵ برگزیده مدال برنز تجلیل به‌عمل آورد.

آیین تجلیل از برگزیدگان المپیادهای دانشجویان کشور با حضور جمعی از مقامات عالی‌رتبه علمی و دانشگاهی کشور از جمله دکتر مسعود شمس‌بخش قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر رضا محمدی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر عباس سروش رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر شجاع احمدوند رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و جمعی از مسئولان و اساتید برتر دانشگاه‌های کشور برگزار شد.

المپیادهای علمی دانشجویی کشور هر سال با هدف شناسایی، پرورش و تشویق استعدادهای برتر دانشگاهی در حوزه‌های گوناگون علمی برگزار می‌شود. بانک صادرات ایران نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور، حمایت از نخبگان و فراهم‌سازی زمینه‌های همکاری و بهره‌گیری از ظرفیت علمی آنان را از اولویت‌های مهم خود در مسیر توسعه سرمایه انسانی می‌داند.