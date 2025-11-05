میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ماجرای قانونی شدن ازدواج با اتباع خارجی

نماینده مجلس می‌گوید کلمه «ازدواج شرعی» را حتماً باید از قانون موجود حذف کنیم تا بتوانیم جلوی سوءاستفاده بعضی از اتباع از دختران ایرانی را بگیریم.
کد خبر: ۱۳۳۸۴۷۸
| |
452 بازدید
ماجرای قانونی شدن ازدواج با اتباع خارجی

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات رئیس مرکز اتباع و مهاجرین وزارت کشور اعلام کرده که ازدواج با اتباع غیرایرانی از شرعی به قانونی تبدیل می‌شود، گفت: در قانون حال حاضر (۱۳۹۸)، متأسفانه برای خانم‌هایی که ایرانی هستند و با اتباع خارجی ازدواج می‌کنند، ازدواج شرعی و قانونی ذکر شده است. یعنی ما الان با پدیده‌ای مواجه هستیم که ازدواج شرعی هم در قانون موجود است و این باعث می‌شود که به‌خصوص دختران کم‌سن‌وسال ما به‌ویژه در استان‌های مرزی، امروز طعمه‌ای شوند برای اتباع خارجی که به بهانه ازدواج شرعی با آنها بتوانند تابعیت بگیرند.

نماینده مردم تیران، کرون و نجف‌آباد در مجلس اظهار کرد: ما دنبال این هستیم که این قانون را حتماً اصلاح کنیم. دشمن، عکس صحبت‌های من را جلوه می‌دهد. ما الان قانون ۱۳۹۸ در مورد فرزندان ناشی از ازدواج مادران ایرانی با اتباع خارجی را داریم که کلمه «ازدواج شرعی» در آن ذکر شده است. الان این قانون موجود است و باید به چنین مردانی تابعیت بدهیم که عرض کردم متأسفانه مورد سوءاستفاده اتباع خارجی قرار گرفته‌اند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس بیان کرد: ما باید حتماً این قانون را اصلاح کنیم لذا در لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی، می‌خواهیم کلمه «شرعی» را از ازدواج برداریم، اما دشمن دقیقاً عکس این صحبت‌های من را جلوه می‌دهد که در این قانون جدید می‌خواهیم برعکس انجام دهیم درحالی‌که دقیقاً برعکس است. ما الان کلمه «ازدواج شرعی» را حتماً باید از قانون موجود حذف کنیم تا بتوانیم جلوی سوءاستفاده‌ای که بعضی از اتباع به‌ویژه در استان‌های مرزی از دختران ایرانی انجام می‌دهند را بگیریم و باید قانون را اصلاح کنیم.

ابوترابی درباره نحوه شناسنامه دادن به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی گفت: ما اولاً گفتیم که از این به بعد فقط و فقط ازدواج‌های قانونی امکان‌پذیر است. ازدواج‌های قانونی هم باید DNA پدر و مادری که ادعا دارند، حتماً گرفته شود که در حال حاضر این را در قانون نداریم و این قانون نقص دارد لذا ما می‌خواهیم در آینده، در قانون جدیدی که داریم اصلاح می‌کنیم، حتماً برای DNA پدر و مادر‌هایی که ادعای اثبات نسب دارند یعنی ادعای پدر و مادری برای اطفال دارند حتما دادگاه و قاضی باید رأی بدهند و یکی از موارد لازم، گرفتن آزمایش DNA است.

این نماینده مجلس می‌گوید اگر جایی هم در فرآیند ازدواج قانونی مشخص شود که این اتباع خارجی برای اقامت و تابعیت اقدام کرده‌اند، دیگر به هیچ‌کسی تابعیت نمی‌دهیم. به هیچ تبعه خارجی در موضوع ازدواج تابعیت داده نمی‌شود، بلکه آن را تبدیل به اقامت می‌کنیم و اقامت چیز مهمی هم نیست و اگر در این فرآیند مشخص شود که این ازدواج قانونی صوری بوده و برای سوءاستفاده جهت گرفتن اقامت انجام شده، دادگاه در هر مرحله‌ای که باشد ورود پیدا می‌کند و اتباع خارجی را از کشور طرد می‌کند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: اینکه اقامت چندساله باشد به شورایی مرکب از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی سپرده شده که رئیس آن وزیر کشور است. این شورا می‌تواند درباره مدت اقامت چندساله تصمیم بگیرد لذا ما برای بحث اقامت در قانون، دست مجریان قانون که همان شورای متشکل از دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و نظامی و با ریاست وزیر کشور است را باز گذاشته‌ایم تا بتوانند اقامت افراد را در این موضوع تعیین کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ازدواج اتباع خارجی شرعی دختران ایرانی ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
به حجت شرعی رسیده‌ام که ماندن میدری در دولت غلط است/ وزیرکار برای کارگران یقه پاره نکرد
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
غوغای امروز کوچک‌زاده در مجلس!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۷۶ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۵ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
پیام صوتی پژمان جمشیدی از کانادا درباره پرونده‌اش  (۴۷ نظر)
گوشتِ تنظیم بازاری؛ طعمه دلالان شد/ چه کسانی گوشت ارزان را از قفسه‌ها دزدیدند؟  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cCM
tabnak.ir/005cCM