در موضوع استیضاح وزیر راه نگاهم فنی است نه سیاسی/از ابتدا تشخیص ما این بود که او گزینه مناسبی برای وزارت نیست / تداوم حضور مالواجرد در دولت تضییع حق الناس است

طراح استیضاح وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از هیئت رئیسه مجلس به دلیل تعلل در اعلام وصول طرح استیضاح فرزانه صادق، گفت: نگاه بنده به این موضوع کاملا فنی است و از ابتدا هم ایشان گزینه مناسبی برای تصدی این وزارتخانه نبود و تداوم حضورش در این جایگاه موجب تضییع حقوق مردم است.

محمد منان رئیسی؛ طراح استیضاح وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با سرنوشت این استیضاح اظهار کرد: اینکه هیئت رئیسه مجلس استیضاح ها را اعلام وصول نمی کند باید پاسخگو باشد.

وی افزود: ما به عنوان نمایندگان مردم، اگر وزرایی که عملکردشان ضعیف است و بعد از چندین نوبت صحبت، تذکر و پیگیری تغییر رویه ای در کارشان مشاهده نکنیم، وظیفه قانونی داریم تا برای حفاظت از منافع و حقوق مردم، بستر استیضاح را فراهم کنیم.

ریسی با اشاره به اینکه تخصص بنده حوزه مسکن و شهرسازی است، تصریح کرد: استیضاح وزیر راه و شهرسازی را حدود 4، 5 ماه است که به هیئت رئیسه مجلس ارجاع و منتظر اعلام وصول هستم. مردم نیز عملکرد وززیر را مشاهده می کنند، پروژه های عمرانی کشور بویژه در حوزه مسکن وضعیت خوبی ندارد.

از ابتدا هم مشخص بود که خانم مالواجرد گزینه مناسبی برای وزارت راه نیست

از ابتدا هم با توجه به شناختی که داشتم تشخیص ما این بود که خانم مالواجرد برای این وزارتخانه گزینه مناسبی نیست. شاید در وزارتخانه های دیگری می توانست موفق باشد اما وزارتخانه راه و شهرسازی وزارتخانه بزرگ و زیربنایی کشور است. تداوم حضور ایشان در این جایگاه، منتج به تضییع حق مردم و حق الناس می شود.

طراح استیضاح وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از ابتدا هم با توجه به شناختی که داشتم تشخیص ما این بود که خانم مالواجرد برای این وزارتخانه گزینه مناسبی نیست. شاید در وزارتخانه های دیگری می توانست موفق باشد اما وزارتخانه راه و شهرسازی وزارتخانه بزرگ و زیربنایی کشور است. تداوم حضور ایشان در این جایگاه، منتج به تضییع حق مردم و حق الناس می شود.

وی با بیان اینکه اگر چه ممکن است عده ای که شناخت دقیقی نداشته باشند تصور کنند که این حرفها و اقدامات ما سیاسی و به دلیل جهت گیری های حزبی و گروهی و ... است، خاطر نشان کرد: بنده تا کنون در هیچ حزبی نبوده ام و نگاهم صرفا فنی است.

در موضوع استیضاح نگاهم فنی است

رئیسی در همین زمینه افزود: اگر قرار بود استیضاح را سیاسی استارت بزنم سراغ وزرای سیاسی دولت می رفتم. الان چند وزیر در دولت هستند که به شدت رویکرد سیاسی و از فعالان سیاسی بودند.

تعلل در اعلام وصول استیضاح باعث تضییع حقوق مردم است

طراح استیضاح وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بنده چون فیلد و نگاه تخصصی به موضوع دارم، گفت: از باب محافظت و دفاع از حقوق ملت این استیضاح را به جریان انداختم و تعلل در اعلام وصول باعث تضییع حقوق مردم است و هیئت رئیسه باید پاسخگو باشد که بعد از 4، 5 ماه که این استیضاح جزو اولین مواردی بوده که به هیئت رئیسه ارجاع شده هنوز اعلام وصول نکرده است.

مردم هم مرتب از من سوال می کنند و من هم پاسخی غیر از این ندارم و هیئت رئیسه باید پاسخگو باشد.