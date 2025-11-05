میلی صفحه خبر لوگو بالا
جای پول‌هایی که پزشکیان دنبالشان بود، پیدا شد

در حالی که رئیس جمهور گفته بود «برای پیدا کردن یک میلیارد دلار چانه می‌زند»، فقط ۳ بانک ملت، رفاه و پاسارگاد بیش از ۱.۲ میلیارد دلار معافیت مالیاتی دارند.
جای پول‌هایی که پزشکیان دنبالشان بود، پیدا شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میثم ظهوریان امروز چهارشنبه گفت که مجموع معافیت‌های مالیاتی بالای ۵۰ میلیارد تومان ۲۲۰۹ هزار میلیارد تومان می‌شود و «۳ بانک ملت، رفاه و پاسارگاد در مجموع ۱۳۸ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی دارند.»

یعنی بیش از کل وام ازدواجی که امسال شبکه بانکی پرداخت کرده این ۳ بانک معافیت مالیاتی گرفته‌اند.

چند روز پیش ظهوریان گفته بود که سازمان برنامه و بودجه در مجلس گفته «گیر ۳ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در میادین نفتی است که ۸ میلیارد دلار درآمدزایی دارد»، در حالی که ما الان بیش از ۲۰ میلیارد دلار معافیت مالیاتی داریم.

پیش از این رئیس‌جمهور نیز گفته بود که «برای یک میلیارد دلار چانه می‌زنیم» که از کجا پیدا کنیم.

در حال حاضر بانک ملت ۹۳ هزار میلیارد تومان، بانک رفاه ۲۹ هزار میلیارد تومان و بانک پاسارگاد ۱۶ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی دارند که بیش از ۱.۲ میلیارد دلار است.

علاوه بر بانک‌ها دو پتروشیمی تابان فردا و پتروشیمی نوری به ترتیب هر کدام ۲۴ و ۱۹ هزار میلیارد تومان و خودروسازی سایپا سیتروئن اصفهان ۲۴ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی دارند.

