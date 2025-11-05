سؤالی درباره اسرائیل، خبرنگار ایتالیایی را بیکار کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ گابریله نونزیاتی، خبرنگار مستقر در بروکسل که اخبار اتحادیه اروپا را برای خبرگزاری «نووا» در رم پوشش می‌داد، در گفت‌و‌گو با نشریه اینترسپت گفت که یک ماه پس از آغاز همکاری‌اش به‌عنوان خبرنگار اعزامی، ایمیلی دریافت کرد که در آن از قطع همکاری با او خبر داده بودند.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که نونزیاتی ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) در جریان نشست خبری، از سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا پائولا پینیو درباره بازسازی غزه پرسید و گفت «شما بار‌ها تکرار کرده‌اید که روسیه باید هزینه بازسازی اوکراین را بپردازد. آیا معتقدید اسرائیل هم باید هزینه بازسازی غزه را بپردازد، با توجه به اینکه تقریباً تمام زیرساخت‌های غیرنظامی آن را ویران کرده است؟»

پینیو در پاسخ گفت «پرسش قطعاً جالبی است که درباره آن نظری ندارم».

ویدئوی این مکالمه به‌سرعت در فضای مجازی پخش و باعث شد نام نونزیاتی در رسانه‌ها مطرح شود.

سخنگوی خبرگزاری نووا فرانچسکو چی‌ویتا تأیید کرد که پایان همکاری با نونزیاتی به‌دلیل پرسش او درباره غزه بوده است.