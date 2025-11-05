شبکه سعودی «العربیه» گزارش داد: «تام باراک» فرستاده آمریکا مهلت «کوتاهی» به لبنان برای اقدام در زمینه خلع سلاح حزب‌الله داده است و اسرائیل خود را برای یک جنگ جدید علیه لبنان آماده می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین؛ این شبکه افزود: رسانه‌های اسرائیلی فاش کردند که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل در جلسات خصوصی با فرماندهان نظامی هشدار‌ها و گزارش‌هایی جدی را مورد بحث قرار داده است که نشان می‌دهد حزب‌الله به روند بازسازی تسلیحاتی و زیرساختی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهد و موشک‌های کوتاه‌برد را از سوریه به لبنان قاچاق و ساختمان‌هایی را در جنوب لبنان بازسازی و روستا‌های جنوب لبنان را با نیرو‌های محلی خود پر می‌کند.

برپایه این گزارش، شبکه ۱۳ رژیم اسرائیل به نقل از منابع نزدیک به ارتش رژیم اسرائیل گزارش داد که ارتش خود را برای یک دور نبرد چند روزه با حزب‌الله آماده می‌کند و اسرائیل تهدید به از سرگیری بمباران لبنان را افزایش داده و امیدوار است که فشار بر دولت لبنان منجر به خلع سلاح حزب‌الله شود.

این شبکه صهیونیستی همچنین اعلام کرد که تام باراک فرستاده آمریکا به ارتش لبنان مهلتی تا پایان ماه نوامبر داده است تا در مورد مسئله سلاح‌های حزب‌الله تغییری ایجاد کند. باراک افزوده است که اگر این اتفاق نیفتد، اسرائیل قادر به انجام حملات خواهد بود و آمریکا این امر را درک خواهد کرد.

این شبکه افزود که آمریکا از رژیم اسرائیل خواسته است تا پایان این مهلت، حملات خود در لبنان را متوقف کند و پس از آن، هرگونه حمله رژیم اسرائیل قابل درک خواهد بود.

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نیز به نقل از برآورد‌های اطلاعاتی غربی اعلام کرده که حزب‌الله تا حدودی موفق شده است تا شبکه تدارکات نظامی خود را بازسازی کند و محموله‌های تسلیحاتی را از طریق عراق و سوریه دریافت کند.

به گفته شبکه العربیه، سازمان اطلاعات نظامی رژیم اسرائیل اعلام کرده که فعالیت‌های فشرده حزب الله را با هدف بازیابی توانایی‌هایش و تقویت نفوذش در داخل لبنان به ویژه در شمال رودخانه لیتانی، رصد کرده است.

رژیم صهیونیستی یکم اکتبر ۲۰۲۴ (۱۰ مهر ۱۴۰۳)، تجاوز خود را به لبنان شروع و بعد از ۲ ماه چهارشنبه هفتم آذر با میانجیگری آمریکا ظاهرا آتش‌بس را قبول کرد. بر این اساس، نظامیان رژیم صهیونیستی می‌بایست در مدت ۶۰ روز از جنوب لبنان خارج می‌شدند ولی این رژیم برخلاف قوانین بین المللی نظامیان خود را در پنج موقعیت راهبردی در این منطقه نگه داشت و آنجا را ترک نکرد.

ارتش رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق آتش بس تاکنون هزاران بار آن را نقض کرده است. در روز‌های اخیر، حملات هوایی و پهپادی رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان افزایش یافته است.