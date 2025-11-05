به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سیدعباس عراقچی و وانگیی وزرای خارجه ایران و چین امروز (چهارشنبه) ۱۴ آبانماه تلفنی گفتوگو کردند. آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی محور این تماس تلفنی بود.
عراقچی در این تماس تلفنی ضمن قدردانی از مواضع مسئولانه و اصولی چین در غیرقانونی اعلام کردن روند موسوم به «اسنپبک» در شورای امنیت سازمان ملل، تصریح کرد: همکاریهای سازنده چین، ایران و روسیه در مقابله با یکجانبهگرایی آمریکا و برخی کشورهای غربی در سازمان ملل متحد بسیار حائز اهمیت بود و از سوی ۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد نیز مورد حمایت قرار گرفت.
چین به همراه روسیه با اجرایی شدن مکانیسم اسنپبک مخالفت کردند. وزیر خارجه چین پیش از اجرایی شدن مکانیسم اسنپبک نیز به همراه عراقچی و سرگئی لاوروف همتای روس نامهای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت نوشتند.
پس از اسنپبک نیز سفرای ایران، روسیه و چین در سازمان ملل درباره خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ در نامهای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اقدام ۳ کشور اروپایی برای فعالسازی اسنپبک را از حیث حقوقی و آیینکار معیوب و فاقد وجاهت حقوقی خوانده و اعلام کردند که اختتام کامل و بهموقع قطعنامه به منزله پایان بررسی موضوع هستهای ایران در شورای امنیت است.
* جلوگیری از تشدید بحران در منطقه
عراقچی در تماس تلفنی امروز با وانگیی با اشاره به تداوم اقدامات تنشزای رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا تصریح کرد: جامعه جهانی باید در برابر جنگطلبی و سیاستهای سلطهگرایانه این رژیم ایستادگی کرده و از تشدید بحران در منطقه جلوگیری کند.
با وجود برقراری آتشبس در لبنان و همچنین غزه، رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود در این مناطق ادامه میدهد.
* روابط راهبردی ایران و چین
وزیر امور خارجه چین نیز در این گفتوگو، با تأکید بر روابط راهبردی ایران و چین، بر ضرورت حفظ هماهنگی و تماسهای مستمر دو کشور در سازمان ملل و سایر نهادهای چندجانبه تأکید کرد.
وانگیی همچنین ضمن قدردانی از رویکرد صلحآمیز برنامه هستهای ایران، بر حقوق هستهای جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از اعضای اصلی پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) تأکید کرد.
دو طرف همچنین با اشاره به دیدار سازنده رؤسای جمهور دو کشور در ماه سپتامبر و برگزاری نشست سازوکار عالی در آینده نزدیک، بر عزم رهبران سیاسی ایران و چین برای پیشبرد تفاهمات حاصل شده در چارچوب شراکت جامع راهبردی تأکید و ابراز امیدواری کردند که این توافقات در قالب سازوکارهای اجرایی میان دو کشور عملیاتی شود.
در پایان، طرفین بر تداوم تماسهای نزدیک دیپلماتیک و تلاش مشترک برای تعمیق همکاریهای دوجانبه در سال آینده میلادی، که همزمان با پنجاه و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین است، توافق کردند.
عراقچی ۲۵ تیرماه و در سفر به چین برای شرکت در بیست و پنجمین نشست شورای وزیران سازمان همکاری شانگهای با وانگیی دبیر کمیسیون روابط خارجی حزب حاکم و وزیر امور خارجه چین دیدار و گفتوگو کرده بود.