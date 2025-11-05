وزیر خارجه فرانسه با بیان اینکه آزادی اتباع فرانسوی از زندان ارتباطی با موضوع هسته‌ای و لغو تحریم‌ها ندارد، گفت که در تماس با همتای ایرانی خود، از این اقدام تهران استقبال کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه و «پیر کوشار» سفیر فرانسه در تهران در مصاحبه با رسانه‌های فرانسوی، درباره آزادی مشروط «سیسیل کوهلر و «ژاک پاری» ۲ تبعه این کشور که به جرم جاسوسی در زندان‌های ایران بودند، صحبت کردند.

«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که «این دو تبعه فرانسوی که مدتی است به دلیل ارتکاب جرایم امنیتی در زندان به سر می‌بردند، با حکم قاضی پرونده به قید وثیقه آزاد شده و تا مرحله بعدی قضایی تحت نظر خواهند بود.»

پیش از این، سخنگوی وزارت خارجه ایران از آزادی مشروط «مهدیه اسفندیاری» شهروند ایرانی خبر داده و گفته بود که او از زندان به منزلی در بیرون از زندان منتقل می‌شود و تا زمان برگزاری دادگاه تحت نظر خواهد بود. بقائی این تحول را یک قدم مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرده بود که این وضعیت مقدمه‌ای برای صدور حکم آزادی او در آینده‌ای نزدیک باشد.

اسفندیاری به دلیل حمایت از مردم فلسطین، در فرانسه بازداشت شده بود.

آزادی ۲ تبعه فرانسوی فقط یک مرحله است

ژان نوئل بارو روز چهارشنبه و در مصاحبه با شبکه RTL درباره آزادی این دو تبعه فرانسوی، ضمن اتهام‌زنی به ایران گفت: «آنچه مسلم است، این است که آنها امروز در امنیت و تحت حفاظت سفارت ما هستند. با توجه به تمام رنج‌هایی که پشت سر گذاشته‌اند، این خبر بسیار مثبتی است، اما این فقط یک مرحله است. ما بدون توقف به تلاش خود ادامه می‌دهیم تا آزادی کامل و بازگشت آنها به فرانسه را به دست آوریم.»

او در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه «یعنی آنها هنوز آزاد نشده‌اند؟»، گفت: «در حال حاضر در امنیت هستند و در حلقه محافظان قرار دارند، اما باید آزادی کامل پیدا کنند و بتوانند به فرانسه بازگردند. ما همین مسیر را ادامه می‌دهیم؛ مسیری آهسته و البته بسیار محتاطانه.»

اتباع فرانسوی نمی‌توانند از سفارت خارج شوند

وزیر خارجه فرانسه در پاسخ به این سوال که «ایران گفته است آنها در آزادی مشروط هستند»، گفت: «بله، آنها در آزادی مشروط به‌سر می‌برند. اکنون در سفارت در امنیت هستند و ما خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها هستیم. کاری که تا حالا انجام شده و منجر به این مرحله مثبت اولیه شده، ادامه خواهد یافت.»

بارو با بیان اینکه «آن‌ها نمی‌توانند آزادانه رفت‌وآمد کنند یا از سفارت خارج شوند»، گفت: «آن‌ها از زندان خارج شده‌اند، اما هنوز در سفارت و تحت مراقبت کارکنان وزارت خارجه هستند. می‌توانند با نزدیکان خود تماس تلفنی داشته باشند، و این تغییری بزرگ است که به آنها کمک می‌کند کم‌کم بعد از تجربه‌ای به این سختی بهبود پیدا کنند. اما ما تا رسیدن به آزادی کامل ادامه می‌دهیم. در حال حاضر نمی‌توانند آزادانه رفت‌وآمد داشته باشند یا به فرانسه نزد خانواده‌هایشان بازگردند. اما ما مسیر را ادامه می‌دهیم. باید اجازه داد دیپلماسی فرانسه کار خود را بکند تا به این نتیجه، یعنی بازگشت آنها، برسیم.»

زمان دقیق بازگشت آنها به فرانسه مشخص نیست

او در پاسخ به این سوال که «آیا می‌دانید این اتفاق در چند ساعت آینده می‌افتد یا چند روز؟»، گفت: می‌دانید، این سومین بار در سال جاری است که موفق به آزادی شهروندان‌مان در ایران می‌شویم. در ماه مارس "اولیویه گرون‌دو"، در ماه اکتبر "لنارت مونترلوس" و حالا هم ژاک و سسیل دیروز، پس از بیش از سه سال و نیم آزاد شدند؛ بنابراین نمی‌توانیم زمان دقیقی بگوییم، اما هیچ تلاشی را فروگذار نخواهیم کرد تا بازگشت آنها به فرانسه محقق شود. ما با جدول زمانی کار نمی‌کنیم؛ با اراده و عزم راسخ برای آزادی کامل هم‌وطنان‌مان کار می‌کنیم.»

مذاکرات در سکوت پیش رفت

وزیر خارجه فرانسه همچنین از گفت‌وگوی تلفنی با «سید عباس عراقچی» همتای ایرانی خود در این خصوص خبر داد و گفت: «دیشب هم در گفت‌و‌گو با همتای ایرانی‌ام، ضمن استقبال از این اقدام مقامات ایران، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شدم.»

بارو در پاسخ به سوال مجری که «عراقچی چه پاسخی داد؟»، گفت: «اگر اجازه بدهید، مایل‌ام در این زمینه کمی سکوت و احتیاط دیپلماتیک را حفظ کنم؛ چراکه همین کار دیپلماتیک پنهان بود که باعث شد به این مرحله از آزادی برسیم.»

درباره ایران سخت‌گیر بوده‌ایم

وزیر خارجه فرانسه در بخش دیگری از این مصاحبه و در پاسخ به این سوال که «آیا این اتفاق می‌تواند به نرم‌تر شدن موضع فرانسه در پرونده هسته‌ای ایران منجر شود؟ چون ما در این زمینه کمی مواضع‌مان را سخت‌تر کرده بودیم. آیا این آزادی بخشی از یک توافق است؟»، گفت: «در واقع ما نه فقط کمی سخت‌گیرتر شدیم، بلکه خیلی بیشتر از آن. چراکه یک ماه پیش، تمام تحریم‌ها و تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل را که ۱۰ سال پیش لغو شده بود، دوباره اعمال کردیم؛ تحریم‌هایی که ایران را هدف قرار می‌دهند، به‌ویژه در زمینه تسلیحات، تجهیزات هسته‌ای، بانک‌ها و بیمه‌ها.»

لغو تحریم‌ها باید با توافق و اجماع اعضای شورای امنیت باشد

او در پاسخ به این سوال که «آیا تصمیم مربوط به آزادی این دو نفر، می‌تواند باعث عقب‌نشینی در بازگرداندن آن تحریم‌ها شود؟»، گفت: «خیر، برای لغو آن تحریم‌ها باید توافق و اجماع تمام اعضای شورای امنیت سازمان ملل به دست آید. با این حال، ما همیشه گفته‌ایم که آماده مذاکره هستیم؛ مذاکره‌ای که بتواند منجر به چارچوبی دقیق برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران شود؛ برنامه‌ای که برای منطقه و برای خود ما نگرانی‌برانگیز است.»

بارو در پاسخ به این سوال که «این دو پرونده کاملاً از هم جدا هستند؟»، گفت: «بله، یکی از آنها هیچ ربطی به دیگری ندارد. کاملاً جدا هستند.»

آزادی اتباع فرانسوی ممکن است کمی زمان ببرد

کوشار، سفیر فرانسه در تهران نیز در مصاحبه با رسانه فرانس‌اینتر، درباره موضوع آزادی زندانیان فرانسوی گفت: «آن‌ها اکنون در امنیت کامل در سفارت فرانسه هستند. یادآوری می‌کنم که محوطه سفارت، خاک فرانسه محسوب می‌شود. ما همچنان در حال ادامه تلاش‌ها و گفت‌و‌گو‌ها با مقامات ایرانی هستیم تا این روند به بازگشت آنها به فرانسه منجر شود. اما واقع‌بینانه باید گفت ممکن است کمی زمان ببرد؛ شاید چند روز، شاید کمی بیشتر. ولی نمی‌خواهم، و نمی‌توانم، بیش از این وارد جزئیات شوم.»

سفیر فرانسه در تهران همچنین از گفت‌وگوی «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور این کشور با ۲ تبعه فرانسوی خبر داد.