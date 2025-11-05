خانم سخنگو، قلب را درست نشان دادید، احساس را نه

مشکل مردم و خبرنگاران نه نماد ظاهری و عاطفی، بلکه دل‌نگرانی نسبت به سفره‌هایی است که هر روز خالی‌تر می‌شود و امیدی که در چشمانشان رنگ می‌بازد.

به گزارش تابناک به نقل از چندثانیه؛ خانم سخنگو گفت یاد گرفته‌اند نماد قلب را «درست» نشان دهند؛ همان نمادی که پیش‌تر اشتباهش خبرساز شد و حالا بهانه‌ای برای لبخند شده است. اما آنچه در این میان ناپیداست، خودِ احساس است؛ احساسی که باید پیش از هر ژست و تصویری، در رفتار و گفتار مسئولان جریان داشته باشد.

مشکل مردم و خبرنگاران نه نماد ظاهری و عاطفی، بلکه دل‌نگرانی نسبت به سفره‌هایی است که هر روز خالی‌تر می‌شود و امیدی که در چشمانشان رنگ می‌بازد. پرسش‌هایشان از سر دلسوزی است، نه از کمبود محبت و نه برای قلب انگشتی. اگر صدایشان گاهی بلند می‌شود، تنها برای آن است که صدای مردم شنیده شود.

خانم سخنگو، قلب را درست یاد گرفتید، اما کاش می‌آموختیم چگونه با دل مردم سخن بگوییم؛ دل را نمی‌شود آموزش داد، دل با صداقت می‌تپد. قلبی که از مردم فاصله بگیرد، هرچقدر هم درست نشان داده شود، باز بی‌تپش می‌ماند.