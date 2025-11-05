تحویل پیکر ۱۵ شهید فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رژیم صهییونیستی در چارچوب اجرای مرحله اول توافق آتش بس در نوار غزه و تبادل اسرا با جنبش حماس، پیکر ۱۵ شهید فلسطینی دیگر را تحویل داد.

برپایه این گزارش، رژیم اسرائیل در چارچوب توافق آتش بس تاکنون پیکر ۲۸۵ شهید فلسطینی را تحویل داده است.

در همین حال، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ به همراه نیرو‌هایی از جنبش حماس بار دیگر به منطقه «الشجاعیه» شهر غزه رفتند تا با استفاده از ماشین آلات سنگین متعلق به مصر، اجساد اسرای صهیونیست کشته شده در غزه را پیدا کنند.

در این راستا، دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بامداد امروز تأیید کرد که جسد «ایتای خَن» آخرین اسیر اسرائیلی - آمریکایی در غزه را از طریق صلیب سرخ تحویل گرفته است.

پس از طی روند شناسایی و تأیید هویت این اسیر اسرائیلی - آمریکایی، ارتش رژیم صهیونیستی نیز به خانواده او اطلاع داد که شناسایی هویتش تکمیل شده است.

گردان‌های شهید عزالدین القسام شاخه نظامی حماس سه‌شنبه شب اعلام کرده بود که جسد این اسیر را در محله الشجاعیه در محدوده‌ای موسوم به «خط زرد»، منطقه‌ای که اشغالگران صهیونیستی در مرحله اول توافق آتش‌بس به آن عقب‌نشینی کردند، پیدا کرده است.

رژیم اسرائیل روز دوشنبه نیز اعلام کرده بود که اجساد سه اسیر اسرائیلی را که عصر یکشنبه از طریق صلیب سرخ از جنبش حماس دریافت کرده بود، شناسایی کرده است. در میان آنها، جسد «عصاف حمامی» عالی رتبه‌ترین افسر نظامی اسیرشده توسط گردان‌های القسام وجود داشت.

در زمینه تحولات میدانی در نوار غزه نیز رژیم اسرائیل با نقض دوباره مفاد آتش بس، صبح امروز چهارشنبه مناطقی در شرق شهر غزه و شرق اردوگاه «البریج» را بمباران کرد.

جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیرو‌های اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.

مرحله اول طرح با هدف پایان دادن به دو سال جنگ ویرانگر در غزه از ۹ اکتبر (۱۷ مهر ۱۴۰۴) آغاز شد. این طرح با میانجی‌گری مصر، قطر و ترکیه در شرم‌الشیخ به امضا رسیده است.

این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرایی شدن مفاد مرحله اول آتش بس و نقض مکرر آن با کشتار فلسطینی‌ها و تخریب غزه ادامه می‌دهد.