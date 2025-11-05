میلی صفحه خبر لوگو بالا
حضور اتباع غیرمجاز در میان پاکبانان

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به حادثه اخیر جان‌باختن تعدادی از پاکبانان، خواستار برخورد جدی با عوامل اهمال و تخلف شد و تأکید کرد که فعالیت پاکبانان در بزرگراه‌ها باید صرفاً با ماشین‌آلات مکانیزه انجام شود.
حضور اتباع غیرمجاز در میان پاکبانان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ با ابراز تأسف نسبت به جان‌باختن تعدادی از پاکبانان در حادثه اخیر اظهار کرد: متأسفانه در این حادثه تعدادی از نیرو‌های زحمتکش خدمات شهری جان خود را از دست دادند و این موضوع باید با جدیت از سوی شهرداری پیگیری شود و انتظار داریم با متخلفان و افرادی که در این روند اهمال کرده‌اند، برخورد قاطع صورت گیرد.

وی با بیان اینکه بار‌ها نسبت به ضرورت استفاده از ماشین‌های مکانیزه در بزرگراه‌ها تذکر داده شده است، افزود: با وجود این تأکیدات، همچنان شاهد از دست رفتن جان پاکبانان هستیم که این وضعیت قابل قبول نیست. در بزرگراه‌ها باید به طور کامل از ماشین‌های مکانیزه استفاده شود و هرگونه اقدام خارج از این چارچوب، غیرعلمی و غیرقانونی است.

رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران ادامه داد: دبیرخانه HSE شهرداری نیز باید موضوع را پیگیری کند و افرادی که وظیفه تذکر و نظارت داشته، اما کوتاهی کردند، مورد بازخواست قرار گیرند. نتایج این رسیدگی نیز باید به اطلاع مردم برسد؛ چرا که این موضوع برای شهروندان اهمیت بالایی دارد و شهرداری باید گزارشی شفاف به شورا و مردم ارائه دهد.

پیرهادی درباره وضعیت نیروی انسانی در حوزه خدمات شهری بویژه جذب پاکبانان ایرانی پس از خروج اتباع غیر مجاز از کشور نیز گفت: روند جذب نیروی ایرانی در بخش خدمات شهری افزایش یافته، اما همچنان کُند است و در برخی نواحی کمبود نیرو موجب نارضایتی شهروندان شده است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: هنوز هم برخی از اتباع غیرمجاز در میان پاکبانان حضور دارند، اما هماهنگی‌هایی انجام شده تا برای برخی از اتباع مجوز قانونی اخذ شود. با این حال، تعداد پاکبانان ایرانی بیشتر شده و به دلیل افزایش حقوق نیرو‌های خدمات شهری، تمایل برای فعالیت در حوزه رفت‌وروب افزایش یافته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روند جذب پاکبانان همچنان کُند است و انتظار داریم این فرایند سرعت بیشتری بگیرد. در برخی نواحی، تعداد نیرو‌های موجود با نیاز واقعی تناسب ندارد و همین کمبود موجب بروز نارضایتی‌هایی در میان شهروندان نسبت به وضعیت نظافت شهری شده است.

اتباع پاکبان غیرمجاز خدمات شهری پاکبانان
