توضیح کاظمی درباره توزیع شیر مدارس

به گزارش تابناک به نقل از مهر، کاظمی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران با حضور در جمع خبرنگاران گفت: قبلاً در ستاد تنظیم بازار قیمت توافقی شیر را با تمام کارخانه‌های لبنی و شرکت‌های تولیدی مشخص کرده و بسته بودیم و بعد دوباره این، چون این امر مربوط به شهریور بود، اتفاقاتی افتاد که به هر حال قیمت‌ها به خاطر تغییر قیمت نهاده‌ها تغییر کرد.

وی افزود: در حال حاضر علی رغم اینکه در دو سه استان توزیع شیر را شروع کردیم که علی رغم آنکه یک تفاهم‌نامه اولیه بسته بودیم الان یک مقداری در توزیع شیر به چالش خوردیم.