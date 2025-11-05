میلی صفحه خبر لوگو بالا
توضیح کاظمی درباره توزیع شیر مدارس

وزیر آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر علی رغم اینکه در دو سه تا استان توزیع شیر را شروع کردیم که یک تفاهم‌نامه اولیه بسته بودیم الان یک مقداری در توزیع شیر به چالش خوردیم.
کد خبر: ۱۳۳۸۴۳۲
| |
205 بازدید
|
۱
توضیح کاظمی درباره توزیع شیر مدارس

به گزارش تابناک به نقل از مهر، کاظمی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران با حضور در جمع خبرنگاران گفت: قبلاً در ستاد تنظیم بازار قیمت توافقی شیر را با تمام کارخانه‌های لبنی و شرکت‌های تولیدی مشخص کرده و بسته بودیم و بعد دوباره این، چون این امر مربوط به شهریور بود، اتفاقاتی افتاد که به هر حال قیمت‌ها به خاطر تغییر قیمت نهاده‌ها تغییر کرد.

وی افزود: در حال حاضر علی رغم اینکه در دو سه استان توزیع شیر را شروع کردیم که علی رغم آنکه یک تفاهم‌نامه اولیه بسته بودیم الان یک مقداری در توزیع شیر به چالش خوردیم.

وزیر آموزش و پروش کاظمی شیر مدارس
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
0
پاسخ
واقعا لازم است که در مناطق محروم تغذیه رایگان و یا شیر داده شود و هر کس مانع ان شود مسواول است و خداوند متعال از او نمی گذرد
