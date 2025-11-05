به گزارش تابناک؛ ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده پژمان جمشیدی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: تا آخرین حد از حقّ خودم دفاع میکنم، نه از سر انتقام، بلکه برای اینکه این نوع رفتارها به قاعده تبدیل نشوند.
«انتشار تصاویر شخصی بدون رضایت صاحب آنها اشتباه است و احترام به حریم خصوصی یک اصل پایهای است که باید رعایت شود.» او همچنین خواستار پرهیز از قضاوتهای سریع و سطحی در فضای مجازی شد و افزود: «قضاوتهای عجولانه میتواند زندگی افراد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و حقیقت همیشه ساده نیست.»
