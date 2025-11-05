ملیکا پارسادوست در فضای مجازی نوشت: تا آخرین حد از حقّ خودم دفاع می‌کنم، نه از سر انتقام، بلکه برای اینکه این نوع رفتارها به قاعده تبدیل نشوند.

به گزارش تابناک؛ ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده پژمان جمشیدی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: تا آخرین حد از حقّ خودم دفاع می‌کنم، نه از سر انتقام، بلکه برای اینکه این نوع رفتار‌ها به قاعده تبدیل نشوند.

«انتشار تصاویر شخصی بدون رضایت صاحب آنها اشتباه است و احترام به حریم خصوصی یک اصل پایه‌ای است که باید رعایت شود.» او همچنین خواستار پرهیز از قضاوت‌های سریع و سطحی در فضای مجازی شد و افزود: «قضاوت‌های عجولانه می‌تواند زندگی افراد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و حقیقت همیشه ساده نیست.»

تا آخرین حد از حقّ خودم دفاع می‌کنم، نه از سر انتقام، بلکه برای اینکه این نوع رفتار‌ها به قاعده تبدیل نشوند. تا جایی که ممکن است از حق خود دفاع خواهد کرد تا چنین حوادثی برای هیچ دختر و زن دیگری تکرار نشود. او در ادامه گفت: «برابری و احترام به حقوق دیگران چیزی نیست که محدود به یک جنس باشد. کسانی که به ارزش احترام و حقوق دیگران باور دارند، همیشه حامی این اصول هستند.»