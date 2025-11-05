میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شاکی پژمان جمشیدی: از حقّ خودم دفاع می‌کنم

ملیکا پارسادوست در فضای مجازی نوشت: تا آخرین حد از حقّ خودم دفاع می‌کنم، نه از سر انتقام، بلکه برای اینکه این نوع رفتارها به قاعده تبدیل نشوند.
کد خبر: ۱۳۳۸۴۳۱
| |
1272 بازدید
|
۵

به گزارش تابناک؛ ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده پژمان جمشیدی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: تا آخرین حد از حقّ خودم دفاع می‌کنم، نه از سر انتقام، بلکه برای اینکه این نوع رفتار‌ها به قاعده تبدیل نشوند.

«انتشار تصاویر شخصی بدون رضایت صاحب آنها اشتباه است و احترام به حریم خصوصی یک اصل پایه‌ای است که باید رعایت شود.» او همچنین خواستار پرهیز از قضاوت‌های سریع و سطحی در فضای مجازی شد و افزود: «قضاوت‌های عجولانه می‌تواند زندگی افراد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و حقیقت همیشه ساده نیست.»

 تا آخرین حد از حقّ خودم دفاع می‌کنم، نه از سر انتقام، بلکه برای اینکه این نوع رفتار‌ها به قاعده تبدیل نشوند. تا جایی که ممکن است از حق خود دفاع خواهد کرد تا چنین حوادثی برای هیچ دختر و زن دیگری تکرار نشود. او در ادامه گفت: «برابری و احترام به حقوق دیگران چیزی نیست که محدود به یک جنس باشد. کسانی که به ارزش احترام و حقوق دیگران باور دارند، همیشه حامی این اصول هستند.»

 

شاکی پژمان جمشیدی: تا آخرین حد از حقّ خودم دفاع می‌کنم

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شاکی پرونده‌ پژمان جمشیدی ملیکا پارسادوست
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پژمان جمشیدی در آستانه بازگشت به ایران
روایت یکتا ناصر از پرونده پژمان جمشیدی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
4
4
پاسخ
احسنت
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
5
پاسخ
اگر زنی پس از رابطه با مردی خارج از روابط زناشویی ادعای تجاوز بکنه و بگه من راضی نبودم چه کسی میتونه ثابت کنه که راست میگه یا نمیگه ؟ بعد اون مرد باید اعدام بشه ؟ یعنی شب خوابیدی صبح بیدار شدی میبینی تو بند اعدامیها هستی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
5
1
پاسخ
شجاع ترین دختر ایرانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
0
پاسخ
جمشیدی اگر برگشت و پای جلسات دادگاه وایساد که حرفی ولی اگر نیاد که یعنی این خانم 100% حق باهاشه و اون برای فرار از مجازات سنگین در رفته
پریسا ف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
0
پاسخ
زندگی شخصی ات خودت کردی مثله اینکه برادرشه ها،،،مصلمه که پشته شه مضلوم گیر انداختی خانم،،،زندگی شخصیتم که معروف و سلبریتی شد دیگه چی می خوای چرا رفتی خودت کردی حالا ما مسلمانیم و محرم و نامحرم می فهمیم حالا مادرت کجا بوده با اون می رفتی مثله دادگاهت مگه ادم تنها می ره خونه ی یک مرده مجرد،،،چرا ماشینش سوار شدی صد در صد جلو هم نشستی نکنه به زور بوده ،،،برو بابال
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
حضور اتباع غیرمجاز در میان پاکبانان
اهداف سفر قریب الوقوع «محمد بن سلمان» به آمریکا؛ چراغ سبز پنتاگون به معامله اف-۳۵ با عربستان
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!
دولت: هزینه واقعی هر لیتر بنزین ۳۴ هزار تومان است!
توضیح کاظمی درباره توزیع شیر مدارس
شاکی پژمان جمشیدی: از حقّ خودم دفاع می‌کنم
تصویری از سحر دولتشاهی بازیگر سینما در تئاتر الیورتویست
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد
لیست سیاه آمریکا برای مغزهای مالی کره شمالی
آمار دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی ساکن ترکیه اعلام شد
غوغای امروز کوچک‌زاده در مجلس!
افت ۲۱ هزار واحدی شاخص بورس
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور
پژمان جمشیدی در آستانه بازگشت به ایران
دستور صریح عراقچی برای میز مذاکره
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۷۶ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۵ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
پیام صوتی پژمان جمشیدی از کانادا درباره پرونده‌اش  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cBb
tabnak.ir/005cBb