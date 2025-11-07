​در شرایطی که کشور سالی ۱۵ میلیارد دلار ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی برای واردات غذای مردم هزینه می‌کند اما همچنان بازار نهاده‌های دامی آشفته است و این آشفتگی در سایه وجود سه مدل نرخ ارز (۲۸، ۷۰ و ۱۱۰ هزار تومانی) شکل گرفته و سود آن به جیب واردکنندگانی می‌رود که با وجود دریافت دلار دولتی، تولیدات را بر اساس نرخ‌های آزاد محاسبه می‌کنند.

​با افشای نام‌ افراد و شرکت‌های کلیدی در واردات نهاده‌های دامی، از جمله خانواده مدلل، افراشته‌پور و ایوب پایداری، ابعاد جدیدی از رانت در این حوزه مشخص شد، اما تعداد این افراد به همین موارد ختم نمی شود و بیش از ۶۰ تا ۷۰ شرکت وجود دارد که در صدر دریافت کنندگان بیشترین میزان ارز دولتی قرار دارند و مبالغ هنگفتی را برای واردات دریافت کرده‌اند.

محمد یاسر ترابی، کارشناس کشاورزی در گفتگو با تابناک گفت: مساله واردات نهاده های دامی و توزیع آن و همچنین وضعیت معیشبت مردم که وابسته به توزیع رانت شده است موضوعی نیست که صرفا آن را به اطلاع نهادهای امنیتی برسانیم و انتظار داشته باشیم که مشکل و گرفتاری مردم به سرعت حل شود؛ چراکه نهادهای ذی ربط مسئول دراین زنجیره جریان آگاه به امور زندگی مردم نیست مانند اینکه همه امور زندگی مردم به مساله واردات گره زده شده است.

ترابی با انتقاد از تخلف گسترده واردکنندگان نهاده های دامی گفت: کشوری که سالی ۱۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای غذای مردم هزینه می کند نباید وضعیت بازارش این گونه باشد که این نشان دهنده این است که سیاست های وزارت جهاد با روش های غلطی جلو می رود.

او افزود: درحال حاضر سه مدل ارز در معیشت مردم تاثیر گذار است به طوری که دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، دلار ۷۰ هزارتومانی و دلار ۱۱۰ هزارتومانی در چرخه اقتصادی کشور وجود دارد اما متاسفانه باوجودی که واردکنندگان دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می گیرند اما با دلار ۱۰۰ هزارتومانی تولیدات انجام می شود و سوال اینجاست که اگر قرار است با دلار ۱۰۰هزار تومانی کار جلو برود مگر تولیدکننده داخلی چه مشکلی دارد که این منابع را به آن ها نمی دهید؟

این کارشناس کشاورزی با انتقاد از رانت بگیران بزرگ و افشای نام آن ها گفت : باتوجه به لیستی که منتشر شد و در آن مشخص است که کدام شرکت ها چه مقدار ارز دولتی دریافت کرده اند نام چند شرکت و افرادی مطرح است که توانسته اند بیشترین میزان ارز را بگیرند مانند خانواده مدلل، حسن افراشته پور، ایوب پایداری و مهدی فضلی در گروه گلرنگ و خیلی از شرکت‌هایی که تعداد آن ها یکی دو تا نیست بلکه ۶۰ تا ۷۰ تای اول لیست عدد‌های زیادی برای واردات نهاده‌های دامی را گرفته اند.

ترابی افزود: این افراد ارز دولتی را حیف و میل می کنند ، اما سوال این است که اگر یقه اینها را بگیریم مانند سلطان سکه که اعدام شد مشکل حل می‌شود؟ مگر سلطان سکه اعدام شد سکه ارزان شد که حالا با حذف افرادی مانند افراشته پور ، مدلل و پایداری تلاش برای حل ماجرای نهاده‌ها باشیم البته اینها مسیر تامین کالا‌های کشور هستند، اما وزارت جهاد در جایگاه رگولاتوری کار خود را درست انجام نمی‌دهد.