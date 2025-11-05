وزارت دفاع هند با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نمایندگان وزارتخانه‌های دفاع هند و اسرائیل در جریان یک نشست گروه کاری مشترک در تل‌آویو در روز سه‌شنبه، تفاهم‌نامه‌ای در مورد همکاری‌های نظامی امضا کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت دفاع هند در بیانیه خود خاطر نشان کرد که این تفاهم‌نامه طیف گسترده‌ای از زمینه‌های همکاری را که به نفع هر دو طرف خواهد بود، مشخص می‌کند.

این وزارت‌خانه همچنین از گفت‌وگوی استراتژیک، همکاری در صنعت نظامی و علم و فناوری، از جمله هوش مصنوعی و امنیت سایبری، به عنوان برخی از زمینه‌های مهم همکاری میان دهلی و تل‌آویو نام برد.

در ادامه بیانیه آمده است که «این تفاهم‌نامه امکان تبادل فناوری‌های پیشرفته را فراهم کرده و توسعه و تولید مشترک را تسهیل خواهد کرد.»

نمایندگان وزارت‌خانه‌های دفاع هند و اسرائیل در نشست روز سه‌شنبه، علاوه‌براین درباره زمینه‌های بالقوه همکاری‌های آینده در حوزه فناوری و همچنین موضوعات مختلف دیگر، از جمله تهدید تروریسم، بحث و تبادل نظر کردند.