میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هند و رژیم صهیونیستی تفاهم‌نامه همکاری نظامی امضا کردند

وزارت دفاع هند اعلام کرد که یک تفاهم‌نامه مشترک با رژیم صهیونیستی در رابطه با همکاری‌های نظامی امضا کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۸۴۱۸
| |
3 بازدید
هند و رژیم صهیونیستی تفاهم‌نامه همکاری نظامی امضا کردند

وزارت دفاع هند با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نمایندگان وزارتخانه‌های دفاع هند و اسرائیل در جریان یک نشست گروه کاری مشترک در تل‌آویو در روز سه‌شنبه، تفاهم‌نامه‌ای در مورد همکاری‌های نظامی امضا کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت دفاع هند در بیانیه خود خاطر نشان کرد که این تفاهم‌نامه طیف گسترده‌ای از زمینه‌های همکاری را که به نفع هر دو طرف خواهد بود، مشخص می‌کند.

این وزارت‌خانه همچنین از گفت‌وگوی استراتژیک، همکاری در صنعت نظامی و علم و فناوری، از جمله هوش مصنوعی و امنیت سایبری، به عنوان برخی از زمینه‌های مهم همکاری میان دهلی و تل‌آویو نام برد.

 در ادامه بیانیه آمده است که «این تفاهم‌نامه امکان تبادل فناوری‌های پیشرفته را فراهم کرده و توسعه و تولید مشترک را تسهیل خواهد کرد.»

نمایندگان وزارت‌خانه‌های دفاع هند و اسرائیل  در نشست روز سه‌شنبه، علاوه‌براین درباره زمینه‌های بالقوه همکاری‌های آینده در حوزه فناوری و همچنین موضوعات مختلف دیگر، از جمله تهدید تروریسم، بحث و تبادل نظر کردند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هند رژیم صهیونیستی اسرائیل تفاهم نامه امضای تفاهمنامه خبر فوری
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از گذرگاه رفح
امضای سند همکاری میان بورس‌ تهران و تاجیکستان
شکار ۲۵ پهپاد اسرائیلی به دست پاکستان
احتمال حمله ناگهانی ایران به اسرائیل شدت گرفت
رژیم صهیونیستی در فکر عادی‌سازی روابط با لبنان
رژیم صهیونیستی، شیخ رائد صلاح را آزاد کرد
واکنش ترکیه به توافق صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان
خط و نشان حماس برای اسرائیل
نقشه محرمانه نتانیاهو برای الحاق کرانه باختری لو رفت
همکاری کمیته ملی المپیک ایران و بحرین
رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل استعفا کرد+ عکس
هند ۱۰۰ فروند پهپاد از رژیم صهیونیستی خرید
توقف جلسه محاکمه نتانیاهو
جزئیات تبادل اسرا میان تل‌آویو و حماس از زبان منابع صهیونیست
سفر مقام وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به هند
«محو هویت فلسطینی» رویکرد جدید اسرائیل
اعتراض علیه نرم افزار جاسوسی اسرائیل در هند 
اذعان رژیم صهیونی به ناکامی در ترور یک فرمانده ارشد حماس
امضای تفاهمنامه با حوزه علمیه برای کاهش بلایای طبیعی
تفاهم‌نامه‌های مشترک میان ایران و قزاقستان امضا شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۷۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
پیام صوتی پژمان جمشیدی از کانادا درباره پرونده‌اش  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cBO
tabnak.ir/005cBO