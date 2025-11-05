نگرانی محافل یهودی از پیروزی شهردار شیعه در نیویورک؛ زنگ خطر برای ترامپ به صدا درآمد

دونالد ترامپ روز گذشته در شبکه اجتماعی تروثسوشال، با اشاره به انتخابات شهردار نیویورک، نوشت: «هر یهودی که به زُهران ممدانی، نامزد دموکراتها، رأی دهد، احمقی بیش نیست.»
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، زهران ممدانی، در انتخابات شهرداریها در نیویورک توانست حداکثر آراء را کسب کرده و به عنوان اولین شهردار مسلمان (شیعه) این شهر انتخاب شود.
طبق گزارش رسانههای آمریکایی، میزان مشارکت رأیدهندگان از ۲ میلیون نفر فراتر رفت. این اولین بار از سال ۱۹۶۹ است که این تعداد نیویورکی در انتخابات شهرداری رای میدهند.
طبق گزارش شبکه سیبیاس نیوز، ۲۰۵۲۴۳۲ میلیون نیویورکی در انتخابات شهرداری رای دادند و ممدانی با ۱۰۳۴۵۵۰ رای (۵۰.۴ درصد کل آرا) پیروز شد.
کومو به عنوان نامزد مستقل در این انتخابات، توانست ۸۵۳۲۶۰ رای (۴۱.۶ درصد کل آرا) کسب کند و اسلیوا فقط ۱۴۵۹۲۴ رای (۷.۱ درصد کل آرا) را به خود اختصاص داد.
این اتفاق در حالی رقم خورد که ترامپ از «اندرو کومو» نامزد دموکرات و رقیب ممدانی حمایت کرده بود. ترامپ از ترس پیروزی ممدانی، از هواداران جمهوریخواه خود خواست که به کرتیس اسلیوا نامزد این حزب رای ندهند. ترامپ همچنین نیویورکیها را به قطع بودجه تهدید کرده بود.
رئیسجمهور آمریکا و دیگر مقامات دولت او طی ماههای اخیر بارها علیه ممدانی موضع گرفته بودند و ترامپ او را «کمونیست» خطاب کرده بود.
ترامپ، ممدانی را «دشمن اثباتشده و خودخوانده یهودیان» خوانده، در حالی که ممدانی تنها از آنچه «نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه» میخوانَد انتقاد کرده و اعلام کرده است در صورت سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به نیویورک، دستور دستگیری او را صادر خواهد کرد.
در این راستا و پس از پیروزی ممدانی، عمیخای شیکلی، وزیر امور یهودیان خارج از اراضی اشغالی گفت: انتخاب زهران ممدانی به عنوان شهردار نیویورک نه فقط یک رخداد در آمریکا، بلکه رخداد جهانی است.
به نقل از الجزیره، شیکلی اظهار کرد: الزاماً اسرائیل عامل اصلی در رأی دهی یهودیان نیویورک به زهران ممدانی نیست.
محافل صهیونیست معتقدند که پیروزی ممدانی، با توجه به مواضع انتقادی او در مورد برخی سیاستهای رژیم صهیونیستی و حمایتش از حقوق فلسطینیها، چالشی برای جایگاه فعلی و آینده جامعه یهودیان در شهر نیویورک تلقی میشود و سوالهایی را در مورد پیامدهای این امر بر رابطه این شهر با اسرائیل و تحولات سیاسی و اجتماعی آن مطرح میکند.
پیروزی این چهره جنجالی درحالیست که ترامپ با پشت کردن به نامزد جمهوریخواه و حمایت از نامزد مستقل که شانس بیشتری برای پیروزی داشت در صدد بود تا به هر قیمت مانع از پیروزی ممدانی شود. به گفته ناظران سیاسی پیروزی ممدانی، بیش از هر چیزی یک شکست فاحش برای دونالد ترامپ محسوب میشود.
زهران ممدانی قبلا به دلیل تعهد به دستگیری بنبامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در صورت ورود به نیویورک، مشهور شده بود.
ممدانی هم پس از کسب پیروزی در انتخابات با حضور در جمع طرفدارانش سخنرانی کرد و به آنها گفت: «آینده در دست ماست.»
شهردار منتخب نیویورک گفت: «تا جایی که به یاد داریم، مردم زحمتکش نیویورک، چه ثروتمند و چه دارای ارتباطات قوی، معتقدند که قدرت در دستان آنها نیست. شما جرأت کردهاید که به چیزی بزرگتر دست یابید. امشب، برخلاف همه احتمالات، ما آن را درک کردهایم. آینده در دستان ماست.»
ممدانی افزود: «دوستان من، ما یک سلسله سیاسی را سرنگون کردهایم. برای اندرو کومو در زندگی خصوصی بهترینها را آرزو میکنم، اما بگذارید امشب آخرین باری باشد که نام او را بر زبان میآورم، زیرا در حال ورق زدن صفحهای از سیاستی هستیم که بسیاری را رها میکند و فقط به تعداد کمی پاسخ میدهد.»
به گزارش رسانههای آمریکایی، سخنان ممدانی که در میان تشویق ممتد حاضران همراه بود، نمادی از خیزش نسل جدیدی از سیاستمداران در نیویورک توصیف شده است؛ نسلی برخاسته از میان کارگران و مهاجران، که میگوید اکنون زمان آن رسیده تا ساختار قدرت در شهری که روزی دونالد ترامپ از دل آن برخاست، دگرگون شود.
کومو رقیب ممدانی نیز پس از مسجل شدن شکست در انتخابات در جمع حامیان خود حاضر شد و وعده داد به ممدانی برای اداره نیویورک کمک کند.
فرماندار سابق ایالت نیویورک به ممدانی تبریک گفت، اما تبریک او با هو کردن هوادارانش روبهرو شد. این نامزد شکست خورده خطاب به آنها گفت: «نه نه نه این (هو کردنها) درست نیست. این حق ما نیست.»
او افزود: «امشب شب آنهاست و همانطور که آنها شروع به انتقال قدرت میکنند، همه ما به هر طریقی که میتوانیم کمک خواهیم کرد، زیرا ما به عملکرد شهر نیویورک نیاز داریم. ما میخواهیم که این شهرداری برای همه نیویورکیها کار کند، زیرا شهر ما بزرگترین شهر جهان است و ما برای شهر نیویورک متحد خواهیم شد، زیرا عاشق شهر نیویورک هستیم.»
نامزد جمهوریخواه این انتخابات کرتیس اسلیوا هم شکست در این رقابت را پذیرفت و به گروهی از هوادارانش گفت: «ما یک شهردار منتخب داریم. بدیهی است که برای او آرزوی موفقیت میکنم، زیرا اگر او خوب عمل کند، ما هم خوب عمل میکنیم.»
وی افزود: «ما دو سال را صرف سازماندهی این جنبش کردهایم. این فقط جمهوریخواهان یا دموکراتها یا مستقلها نیستند... افرادی هستند که از حق رأی محروم شدهاند، افرادی که به حاشیه رانده شدهاند، صدایشان شنیده نشده است... ما هر روز با آنها بودهایم... ما شهر نیویورک را ترک نخواهیم کرد.»