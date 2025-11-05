میلی صفحه خبر لوگو بالا
جریمه سنگین برای ایرانی‌ها در آسیا

کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا احکامی شدید علیه دو باشگاه کشورمان صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۳۸۳۸۵
| |
524 بازدید
|
۳
جریمه سنگین برای ایرانی‌ها در آسیا

به گزارش تابناک؛ کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) آرای احکام کمیته انضباطی و اخلاق این کنفدراسیون را اعلام کرد که بخشی از آن، به باشگاه‌های ایرانی مرتبط است.

باشگاه تراکتور به دلیل اقدام هواداران در پرتاب اشیای آتش‌زا به زمین در دیدار با الوحده امارات، ۷ هزار و ۵۰۰ دلار جریمه شد. همچنین این باشگاه به دلیل عدم حصول اطمینان از اجرای قوانین امنیتی و ایجاد نظم در ورزشگاه یادگار امام (ره)، باید ۷ هزار و ۵۰۰ دلار دیگر پرداخت کند.

همچنین اعضای تیم تراکتور به دلیل ورود دیرهنگام به زمین در نیمه دوم همین مسابقه به مدت ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه، به پرداخت هزار و ۵۰۰ دلار محکوم شد. به این ترتیب، باشگاه تراکتور در مجموع باید مبلغ ۱۶ هزار و ۵۰۰ دلار بابت اتفاقات دیدار با الوحده به حساب کنفدراسیون فوتبال آسیا واریز کند.

باشگاه استقلال به دلیل اقدام هواداران در ایجاد آتش در ورزشگاه شهدای شهرقدس در دیدار با المحرق بحرین، ۳۰ هزار دلار جریمه شد. در حکم AFC آمده که این سومین تخلف باشگاه استقلال در مدت اخیر بوده است.

تراکتور مقابل الوحده با تساوی صفر – صفر متوقف شد و اکنون با ۸ امتیاز، در جایگاه چهارم جدول لیگ نخبگان آسیا قرار دارد. استقلال نیز با وجود شکست یک بر صفر مقابل المحرق بحرین، با کسب ۳ امتیاز در جایگاه سوم جدول گروه A لیگ قهرمانان آسیا ۲ ایستاده است. شاگردان ساپینتو از ساعت ۲۱:۴۵ امشب (چهارشنبه) در زمین الوحدات اردن به مصاف این تیم خواهند رفت.

برچسب ها
استقلال تراکتور کنفدراسیون فوتبال آسیا شهر قدس الوحده
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
عباسقلى
|
United Arab Emirates
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
2
پاسخ
جريمه سنگين اين همش پول يه شب هتل با مخلفاتش هم نميشه جريمه سنگين بگو 100مليون دولار به بالا. كى به شما مدرک خبرنگارى داده كارتون خيلى خرابه
جناب خان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
3
پاسخ
باشگاه ها ککشان هم نمیگزد!
چون از جیب اونها و مدیران که پولی نمی رود
فقط از جیب بیت المال است
اون هم که برای آقایان شده منبع درآمد
حالا از این بین خارجی ها هم یه نفعی ببرند!!!!
داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
1
پاسخ
خب بی انصاف ها 2 دقیقه دیر اومدن ارزش 150 میلیون جریمه رو داشت ؟
نظرسنجی
