به گزارش تابناک؛ کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) آرای احکام کمیته انضباطی و اخلاق این کنفدراسیون را اعلام کرد که بخشی از آن، به باشگاه‌های ایرانی مرتبط است.

باشگاه تراکتور به دلیل اقدام هواداران در پرتاب اشیای آتش‌زا به زمین در دیدار با الوحده امارات، ۷ هزار و ۵۰۰ دلار جریمه شد. همچنین این باشگاه به دلیل عدم حصول اطمینان از اجرای قوانین امنیتی و ایجاد نظم در ورزشگاه یادگار امام (ره)، باید ۷ هزار و ۵۰۰ دلار دیگر پرداخت کند.

همچنین اعضای تیم تراکتور به دلیل ورود دیرهنگام به زمین در نیمه دوم همین مسابقه به مدت ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه، به پرداخت هزار و ۵۰۰ دلار محکوم شد. به این ترتیب، باشگاه تراکتور در مجموع باید مبلغ ۱۶ هزار و ۵۰۰ دلار بابت اتفاقات دیدار با الوحده به حساب کنفدراسیون فوتبال آسیا واریز کند.

باشگاه استقلال به دلیل اقدام هواداران در ایجاد آتش در ورزشگاه شهدای شهرقدس در دیدار با المحرق بحرین، ۳۰ هزار دلار جریمه شد. در حکم AFC آمده که این سومین تخلف باشگاه استقلال در مدت اخیر بوده است.

تراکتور مقابل الوحده با تساوی صفر – صفر متوقف شد و اکنون با ۸ امتیاز، در جایگاه چهارم جدول لیگ نخبگان آسیا قرار دارد. استقلال نیز با وجود شکست یک بر صفر مقابل المحرق بحرین، با کسب ۳ امتیاز در جایگاه سوم جدول گروه A لیگ قهرمانان آسیا ۲ ایستاده است. شاگردان ساپینتو از ساعت ۲۱:۴۵ امشب (چهارشنبه) در زمین الوحدات اردن به مصاف این تیم خواهند رفت.