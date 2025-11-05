والورده: کمبود تمرکز، کلید باخت برابر لیورپول

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ رئال مادرید شب گذشته در چارچوب دیدارهای مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه آنفیلد و در یک بازی حساس و تماشایی روبروی لیورپول به میدان رفت و در نهایت با یک گل برابر این حریف قدرتمند شکست خورد تا نوار پیروزیهایش در مسابقات اروپایی پاره شود.
والورده پس از پایان این بازی در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: «این طرز فکر که فصل طولانی است و باخت در اینجا شاید هنوز جایگاه شما را در بین هشت تیم برتر تضمین کند درست است، اما با این لوگو و پیراهن، شما همیشه باید برای بردن وارد میدان شوید و باید همیشه برای پیروزی تلاش کنید.
درست است که زمانی که لیگ قهرمانان را بردیم، در اولین بازی خانگی در برنابئو مقابل شریف شکست خوردیم و خب، هیچکس فکر نمیکرد بعد از آن بتوانیم لیگ قهرمانان را کسب کنیم، اما در نهایت همیشه باید در هر دیداری برای کسب پیروزی تلاش کنیم.»
کاپیتان رئال تایید کرد که مشکل از بیانگیزگی نبود، بلکه از عدم تمرکز ناشی میشد: «نه کمبود انگیزه، بلکه کمبود تمرکز در هنگام یارگیری روی ضربات ایستگاهی آنها که میدانستیم در این بخش بسیار قدرتمند هستند و با شدت زیادی وارد میشوند. ما باید توجه بسیار بیشتری نشان میدادیم.»
او همچنین از کورتوا تمجید کرد که بهترین بازیکن میدان بود: «ما یکی از بهترین دروازهبانهای جهان را در اختیار داریم، اگر نگوییم بهترین. خب، در نهایت این فوتبال است.»