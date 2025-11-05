پنج نکته که قربانی تجاوز جنسی باید بداند

پس از حادثه اگر تمایل ندارید که پلیس را در جریان بگذارید، سریعا خود را در هر ساعت از شبانه‌روز به نزدیک‌ترین مرکز پزشکی قانونی شهر برسانید. پس از این مرحله از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنید.

به گزارش تابناک؛ به نقل از روزنامه اعتماد،در مواردی قربانی یا قربانیان تجاوز جنسی، از ترس انتشار موضوع و سایر تصورات، حادثه را پنهان نگه می‌دارند. اولین ذهنیتی که وجود دارد، این است که باید به مراجع انتظامی اعم از کلانتری یا آگاهی مراجعه کنند و این خود یکی از دلایل‌عدم پیگیری است.

لازم به ذکر است در این‌گونه وقایع لزومی ندارد حتما به پلیس اطلاع دهید، اگرچه در جریان گذاشتن پلیس، کمک‌هایی را به شما می‌کند، البته اگر بلافاصله پس از حادثه اطلاع‌رسانی کنید. دقایق اولیه و طلایی برای حفظ آثار و دلایل که جهت کشف جرم بسیار حیاتی است، اگر از دست بروند، در روند دادرسی‌های آینده، اثبات جرم را با چالش و ضعف مستندات روبه‌رو خواهد کرد.

در ادامه نکات مهمی را در این نوشتار اشاره می‌کنم که برای آگاهی قربانیان این جرایم مفید خواهد بود.

۱. پس از حادثه اگر تمایل ندارید که پلیس را در جریان بگذارید، سریعا خود را در هر ساعت از شبانه‌روز به نزدیک‌ترین مرکز پزشکی قانونی شهر برسانید و پس از مطرح کردن موضوع با پزشک مستقر، از او بخواهید معاینه‌تان کند و تمامی آثار موجود بر بدن ثبت و گواهی می‌شود. البته گزارش به شما ارایه نمی‌شود و در صورت شکایت به مرجع قضایی ارسال خواهد شد. در صورت وجود آثار روی لباس‌ها یا هر اثر جرم متعلق به متجاوز آن را تحویل پزشکی قانونی دهید تا بررسی تخصصی انجام دهند.

۲. پس از این مرحله از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنید و به جزییات حادثه (مثل ساعت و تاریخ، توصیف محل و شرح حادثه) و دلایل و مستندات اشاره دقیق داشته باشید.

۳. برابر قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرم تجاوز به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ است که با سه قاضی و به صورت محرمانه رسیدگی می‌شود. اعضای این دادگاه از مجرب‌ترین قضات جنایی‌اند که به‌طور دقیق پرونده را بررسی می‌کنند.

۴. اگر پس از حادثه قصد دارید پلیس را در جریان بگذارید سریعا و بدون وقفه تماس بگیرید. برابر قانون، اگر بزه‌دیده بلافاصله پس از وقوع جرم، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کند از مصادیق جرم مشهود تلقی خواهد شد و ماموران موظف به دستگیری عامل یا عاملان در محل و جمع‌آوری ادله، حفظ آن و اعلام فوری موضوع به مقام قضایی هستند.

۵. ماموران انتظامی که ضابط تلقی می‌شوند حق تحقیق در جرایم منافی عفت را ندارند و در خصوص شکایت شما در مراجع انتظامی بررسی نخواهند داشت و صرفا موضوع را به مقام قضایی منعکس می‌کنند. علاوه بر این می‌توانند شما را به پزشکی قانونی معرفی کنند ولی پاسخ به شعبه دادگاه ارسال خواهد شد.

همچنانکه در این نکات مشخص است قانون جنبه‌های مختلف حمایتی از قربانی این جرم را دارد و آنچه بسیار مهم است، جمع‌آوری ادله اثباتی است که شاکی نقش موثری را در این خصوص ایفا می‌کند.