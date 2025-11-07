من مدتی هرچند کوتاه در کابین بوئینگ ۳۰۰-۷۳۷ و سری ۵۰۰ نشسته‌ام؛ صدای زوزه‌ی موتورهای CFM56 در گوشم هنوز تازه است. بوی خاص کابین، آن بوق کوتاه پیش از بسته‌شدن درب‌ها، و لرزش ملایم دماغه هنگام تیک‌آف هنوز برایم زنده است.من حالا دیگر در کاکپیت نیستم، اما هر بار صدای موتور CFM56-3 را می‌شنوم، انگار زمان برمی‌گردد به سال‌هایی که هنوز بوی سوخت جت زیر پوستم می‌رفت.

من خلبان سابق بوئینگ 737 سری 300 و 500 هستم؛ نسلی از خلبان‌ها که به خاطر تحریم‌ها هیچ‌وقت فرصت پرواز با سری 800 یا NG را پیدا نکردند. نسل ما، آخرین کسانی بودیم که هنوز دستی پرواز می‌کردیم. نه شبیه خلبان‌های امروز که بیشتر از آسمان، با مانیتور و سیستم خودکار درگیرند.امروز می‌خواهم از نزدیک‌ترین همراه پروازی‌ام بنویسم: بوئینگ ۷۳۷، پرنده‌ای که بیش از هر هواپیمایی در تاریخ پرواز کرده و هنوز هم قلب ناوگان جهان است.

پرنده‌ای که از دهه ۷۰ میلادی ماندگار شد

به گزارش تابناک؛بوئینگ 737 در دهه ۱۹۶۰ با هدف پر کردن فاصله میان مدل‌های بزرگ‌تر 707 و 727 ساخته شد. اما نسل‌های 300 و 500 که ما با آن‌ها پرواز می‌کردیم، در میانه دهه ۸۰ میلادی وارد آسمان شدند و به نوعی طلایی‌ترین نسخه از خانواده 737 به‌حساب می‌آیند.

سری 300 اولین مدل از نسل «کلاسیک» بود که با موتورهای جدید CFM56 معرفی شد؛ موتورهایی که سوخت کمتر مصرف می‌کردند، صدای پایین‌تری داشتند و برخلاف نسل 200، دود سیاه از خودشان بیرون نمی‌دادند.

اما همین موتور جدید، با بدنه‌ی کوتاه و ارتفاع کم 737، باعث دردسر مهندسان بوئینگ شد. آن‌ها مجبور شدند ورودی هوای موتور را بیضی کنند تا از زمین فاصله کافی داشته باشد. همین بیضی‌شکل شدن ورودی هوا بعدها به یکی از نمادهای 737های کلاسیک تبدیل شد — و برای ما خلبان‌ها، یعنی دیدی خاص از پنجره کابین، انگار بال‌ها چشم داشتند.