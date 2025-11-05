میلی صفحه خبر لوگو بالا
مذاکره با تلگرام متوقف شد

با وجود برخی ادعا‌ها در خصوص نزدیک‌بودن توافق با تلگرام، بررسی‌ها نشان می‌دهد مذاکره با این پلتفرم به‌علت برخی ایرادات حقوقی فعلا متوقف شده است.
مذاکره با تلگرام متوقف شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در حالیکه برخی ادعا کرده‌اند توافق با تلگرام در مراحل پایانی است، بررسی‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد مذاکره متوقف مانده است.

عدم وجود ضمانت کافی برای بند‌های توافق، ابهام در میزان پایبندی تلگرام به قوانین داخلی کشور و ابهام در تعریف مصادیقی مانند فعالیت‌های تروریستی مهمترین نقد‌هایی بود که از سمت کارشناسان در خصوص مسیر مذاکره یک ماه اخیر مطرح شده بود. ایراداتی که باعث ناپایداری توافق و مانع احقاق حقوق مردم ایران در این فضای پلتفرمی می‌شود.

 کمیته بازگشایی در خصوص این ایرادات به تیم مذاکره‌کننده تذکر داده و اصلاح متن‌های تدوین‌شده را پیگیری کرده است.

گفتنی است رفع فیلتر پلتفرم‌های فیلتر شده طبق مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی انجام می‌شود. طبق این مصوبه هر پلتفرم خارجی که بخواهد در ایران فعالیت کند، براساس آن مصوبه باید ضوابط و مقررات کشور را بپذیرد.

این مصوبه ۳۲ بندی که در شورایعالی فضای مجازی تصویب شده و به امضای رئیس‌جمهور رسیده است، یک روند گام به گام برای بازگشایی پلتفرم‌های فیلترشده دارد. در هر مرحله می‌بایست ابتدا اقدامات منسجم و کارشناسی‌شده‌ای صورت گیرد تا مقدمات بازگشایی فراهم گردد.

طبق این مصوبه، بازگشایی تلگرام مربوط به مرحله سوم است، اما در شرایطی مطرح شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز حتی اقدامات مرحله اول که می‌بایست بعد از رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی صورت گیرد، هنوز اجرایی نشده است.

کارشناسان معتقدند توجه به بند‌های کارشناسی این مصوبه علاوه بر الزام قانونی، حتی دست ایران را در مذاکره با پلتفرم‌های خارجی برای یک توافق با هدف احقاق حقوق مردم پر می‌کند.

کمال
|
United States of America
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
1
6
پاسخ
جالب است برای تلگرام شرط گذاشته اند (( عدم ترویج قوم گرایی ))- درحالیکه درلایه های مختلف قدرت قوم گرایی بصورت پنهان وآشکار ترویج میشود.درست کردن تیم فوتبال با ماهیت قومی نمونه کوچیکی است. فتنه اول نوروز امسال در ارومیه هم توسط یک نماینده سابق مجلس صورت گرفت وهیچ برخوردی هم با اونشد وقومگرایان آزادانه نشریات وکتب فتنه برانگیز خودرا منتشرمیکنند وکسی هم کاری ندارد.برخی استانداران ومدیران استانی هم علنا افعال واقوال قوم گرایانه دارندو.........
پاسخ ها
هادی حیدری
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
هیچ وقت انجام نشدن یک فعلی را دلیل بر نشدن همون در جای دیگه ربط نده .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
کاملا درسته و در این دولت کلا مناصب و استانداران و مدیریت ها تماما بر اساس قبیله گرایی و عشیره ای انجام و دارند انجام می شوند حالا تصمیم گیرنده این بلبشوی قبیله کیه و از کجا دستور میگیره معلوم نیست وگرنه باید ایران را به عنوان یک کل واحد در نظر گرفت و سمت ها را هم نه بر اساس قبیله بلکه بر اساس شایستگی و از همه مردم ایران انتخاب کرد
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
1
1
پاسخ
همه جای دنیا پلتفورمی مجوز میگیره که تابع قوانین آن کشور باشه و این درسته . فقط به جنبه های آزادی عمل فکر نکنید . جرم و کلاهبرداری تهمت و دیگر خطاهای فضای مجازی باید قابل پیگیری باشد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
0
پاسخ
هدف احقاق حقوق مردم
4 کلمه که برایشان نه مفهوم دارد نه ارزش
tabnak.ir/005cAd